Arjantin'in kuzeyindeki Tucumán eyaletinde yer alan 400 yıllık su kaynağının dört asırdır hiç kurumadığı açıklandı. Bilimsel bir şifa kanıtı bulunmayan bu kuyu, dini inanışlar doğrultusunda her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

KÖKENİ 16. YÜZYILA DAYANIYOR

Trancas bölgesinde bulunan ve "Pozo del Pescado" adıyla bilinen alanın geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Rivayete göre, bölgedeki şiddetli kuraklık esnasında rahip San Francisco Solano'nun asasını yere vurmasıyla bu su kaynağı ortaya çıktı.

Aradan geçen dört asırdan uzun süreye rağmen kuyudaki suyun hiç kurumadığı belirtiliyor. Bu durum, yerel halk ve ziyaretçiler gözünde kaynağın kutsallığını koruyor.

BİLİMSEL KANIT BULUNMUYOR

Ziyaretçiler şifa bulmak veya dilek dilemek amacıyla kuyudan çıkan suyu içiyor ya da bedenlerine sürüyor. Özellikle Temmuz ayında düzenlenen dini etkinliklerde bölgedeki ziyaretçi yoğunluğu en üst seviyeye ulaşıyor.

Uzmanlar, bu suların hastalıkları tedavi ettiğine dair doğrulanmış herhangi bir tıbbi kanıt olmadığını vurguluyor. Bilim insanları, bu akının tıbbi bir sonuçtan ziyade dini inanç ve kültürel gelenekler kapsamında değerlendirildiğini ifade ediyor.