Şili'nin kuzeyinde yer alan Atacama Çölü, gezegenin en kurak sivil yerleşkesi olmasının ötesinde astrobiyoloji, arkeoloji ve enerji kaynakları açısından küresel ölçekte stratejik bir veri merkezi olarak kabul edilmektedir. 400 yılı aşkın süredir yağış almayan bölgeleri barındıran bu coğrafya, ekstrem koşullara adaptasyon ve korunma mekanizmaları üzerine yürütülen bilimsel çalışmalara temel teşkil ediyor.

ATMOSFERİK İSTİKRARI KORUYOR

Atacama Çölü’nün kuraklık yapısı, And Dağları'nın nemli hava akışını engellemesi ve Pasifik kıyısındaki soğuk Humboldt Akıntısı'nın atmosferik istikrarı korumasıyla oluşuyor. Bazı bölgelerde yıllık yağış miktarının 1 milimetrenin altında ölçüldüğü bu ekosistemde, organik maddelerin mikrobiyal dekompozisyonu, nem eksikliği nedeniyle neredeyse durma noktasına geliyor.

DÜNYANIN EN ESKİ MUMYALARI VAR

Bölgenin sahip olduğu doğal korunma koşulları, arkeolojik buluntuların binlerce yıl bozulmadan günümüze ulaşmasını sağladı. Yapılan karbon testleri sonucunda, Atacama'da bulunan Chinchorro mumyalarının, Mısır mumyalarından yaklaşık 2.000 yıl daha eski olduğu ve M.Ö. 5000-7000 yıllarına tarihlendiği saptandı. Bu veriler, Atacama'yı antropolojik açıdan dünyanın en eski korunmuş insan kalıntılarının merkezi yapıyor.

UZAY ARAŞTIRMALARINA OLANAK SAĞLIYOR

Toprak yapısındaki aşırı oksidasyon ve nem yoksunluğu, Atacama’yı Mars yüzeyine dünyadaki en benzer bölge kılıyor. Bu benzerlik nedeniyle NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), gezegenler arası keşif araçlarının sensör ve otonom sistemlerini bu sahada test ediyor. Ayrıca, düşük atmosferik nem ve bulutsuz gün sayısı, bölgeyi optik ve radyo astronomi için ideal hale getirmiş; ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) gibi dünyanın en gelişmiş gözlemevlerinin burada kurulmasına yol açtı.

DÜNYANIN EN ZENGİN TOPRAKLARINDAN BİRİ

Atacama, sadece bilimsel araştırmalar için değil, küresel enerji sektörü için de kritik öneme sahip. Dünyanın en zengin lityum ve bakır yataklarına ev sahipliği yapan bölge, özellikle lityum iyon batarya üretiminde kullanılan ham madde rezervlerinin büyük bir kısmını karşılıyor "Salar de Atacama" olarak bilinen tuz düzlükleri, küresel lityum arz zincirinin merkezinde yer alıyor.