Dijon'da bulunan Saint-Philibert Kilisesi'nin restorasyon sürecinde betonarme zeminin altında beklenmedik bir şekilde taş merdiven yapısı keşfedildi. Arkeologlar ve mimarların yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, bu merdivenin sonunda 400 yıldır mühürlü olan bir gömü odası ortaya çıkarıldı. Odanın içinde hem çocuklara hem de yetişkinlere ait çok sayıda tabut kalıntısı bulundu.

BİR TEORİ ÖN PLANA ÇIKTI

Fransa Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP), gömü odasının 15. ya da 16. yüzyıla ait olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre, burada gömülü kişilerin aynı dönemde hayatını kaybetmiş olması, bölgedeki geçmiş salgın hastalık, kıtlık ya da başka bir toplu ölüm felaketi olasılığını gündeme getiriyor.

Saint-Philibert Kilisesi, Roma mimarisi stilinde inşa edilmiş olup, Dijon kentinde bu tarzda ayakta kalan tek yapı olma özelliğini taşıyor. Ancak kilisenin kaderi Fransız Devrimi sonrası değişti. İbadete kapatılan yapı, 20. yüzyılın başlarında tuz deposu olarak kullanıldı ve bu süreçte yapının taşları ciddi şekilde zarar gördü.

TARİHİ YENİDEN YAZABİLECEK KEŞİF

Söz konusu gömü odasına ulaşmak için yapılan kazılarda yalnızca tabutlar değil, aynı zamanda 11. ve 13. yüzyıllara ait mezar taşları ile 6. yüzyıla kadar uzanan lahitler de gün yüzüne çıkarıldı. Bu bulgular, kilisenin çevresinin yüzyıllar boyunca farklı dönemlere ait mezar alanı olarak kullanıldığını ortaya koyuyor.

Saint-Philibert Kilisesi'nde yapılan bu keşif sadece bölgenin değil, Fransa'nın Orta Çağ'dan Modern Çağ'a uzanan ölüm kültürü, salgın geçmişi ve mimari tarihi açısından da kritik veriler sunuyor. Arkeologlar, yeni bulgularla bölgedeki tarihsel belleğin yeniden şekillenebileceğini belirtiyor.