ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Klamath ilçesinde, eyalet tarihinin en büyük güneş enerjisi projelerinden birinin yapımı onaylandı. Invenergy şirketi tarafından "Diamond Solar Energy" projesi kapsamında Klamath Havzası'na inşa edilecek tesiste 406 bin fotovoltaik panel yer alacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 40 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

YABAN HAYATI İÇİN 183 METRELİK KORİDOR NEDEN BIRAKILDI?

Geleneksel güneş enerjisi santrallerinde tesis çevresine çekilen yüksek ve kesintisiz çevre çitleri, bölgedeki yaban hayatının geçiş yollarını engelleyerek ekosisteme zarar veriyor. Klamath Havzası'nı mevsimsel su kaynaklarına erişmek ve yiyecek aramak için kullanan geyik ile karaca popülasyonlarının göç yollarını korumak amacıyla santralin tam ortasından geçen 183 metre genişliğinde bir geçit planlandı. Ayrıca, inşaat sırasında kaybolacak adaçayı bitki örtüsünü telafi etmek amacıyla tesis sınırının dışında yer alan 770 hektarlık alan koruma bölgesi ilan edildi.

PROJE NE ZAMAN FAALİYETE GEÇECEK?

2029 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi hedeflenen dev santral, çevresel planlamanın ve dev koridor tasarımının yaban hayatını korumada yeterli olup olmayacağını test edecek. Proje, yenilenebilir enerji altyapısı kurulurken ekolojik dengenin korunması açısından bir örnek teşkil ediyor.

GÜNEŞ SANTRALLERİ KÖMÜR SANTRALLERİNİN YERİNİ TUTABİLİR Mİ?

Güneş enerjisi yatırımları hız kazansa da kapasite kullanım oranları nedeniyle kömür santrallerinin yerini tamamen alması teknik zorluklar içeriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük güneş enerjisi santrallerinin ortalama kapasite kullanım oranı %20 seviyesindeyken, kömürle çalışan santraller %43 kapasite oranıyla faaliyet gösteriyor. Bu veriler doğrultusunda, 500 megavatlık bir kömür santralinin ürettiği yıllık toplam elektriği tek başına karşılayabilmek için güneş santralinin nominal kurulu gücünün çok daha yüksek tutulması gerekiyor.