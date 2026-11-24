Ankara İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü sanal devriye ve açık kaynak araştırmalarında belirlenen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.
16-22 Kasım tarihlerindeki çalışmalar kapsamında 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. İncelemelerde 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinde ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirlendi.
Söz konusu siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirildi ve sitelere erişim engellendi.