9-15 Kasım'da yürütülen siber devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında 791 sosyal medya/URL adresi incelendi. İncelemelerde 341 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 sitede oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 63 sitenin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen bu sitelere erişim engellendi.
DOLANDIRICILIK OLAYLARINDA 4 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Sincan, Etimesgut ve Polatlı'daki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.