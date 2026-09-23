Fransa’da kış aylarının ve yağışlı havaların etkisiyle trafikte güvenlik denetimleri üst seviyeye çıkarılırken, pek çok sürücünün varlığından bile haberdar olmadığı bir ceza maddesi gündeme damgasını vurdu. Ülkedeki trafik kanunlarına göre yan aynaların çamur, su lekeleri veya kir sebebiyle arkadaki görüşü engellemesi ciddi bir ihlal olarak kabul ediliyor ve standart 135 Euro'luk (7.539 TL) ceza tebliğ ediliyor. Ancak bu kuralı ihlal edip ödemeyi geciktiren veya mahkemelik olan sürücüleri, 750 Euro'ya, yani yaklaşık 41.887 TL'ye varan rekor bir ceza bekliyor.

ZEYTİNYAĞI İLE SU LEKELERİNDEN KURTULUN

Trafikte hem güvenliği riske atan hem de bütçeleri ağır bir şekilde sarsan bu yaptırımlar karşısında sürücüler çözümü mutfaktaki tanıdık bir malzemede buldu. Yağmurlu günlerde aynaların su tutmasını engellemek için pamuğa damlatılan çok hafif bir zeytinyağı, cam yüzeyinde doğal bir hidrofobik katman oluşturuyor. Aynaya dairesel hareketlerle uygulanan bu incecik yağ tabakası sayesinde su damlacıkları tutunamayıp kayarak akıp gidiyor ve böylece sürücüler net bir görüş açısına sahip oluyor.

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE AYNALARINIZI KONTROL EDİN

Özellikle yağışın yoğun olduğu dönemlerde yola çıkmadan önce yan aynaların temizliğini kontrol etmek, hem 41.887 TL'ye (750 Euro) kadar yükselebilen devasa bir cezadan kurtarıyor hem de sürüş güvenliğini en üst düzeyde tutmayı sağlıyor.