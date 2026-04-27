Diyarbakır merkezli olarak 41 farklı ilde gerçekleştirilen kapsamlı yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 111 şüpheliden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis kaynaklı para transferlerine aracılık etme ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdi.

Gözaltındaki şahıslardan 42’si emniyet birimlerince serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 69 zanlıdan 22’si nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; 40’ı adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 47 kişi ise serbest kaldı. Operasyonun mali boyutuna ilişkin hazırlanan MASAK raporunda, illegal faaliyetlerin işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olduğu belirlendi. Soruşturma dahilinde 190 banka ve kripto para hesabına bloke konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç, bir motosiklet ve 2 arsaya el konuldu.