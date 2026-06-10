

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından yaptırılan yeni bir araştırma, Avrupa Birliği'nin hayata geçirmeye hazırlandığı Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) sınır geçişlerinde uzun bekleme sürelerine yol açması halinde Avrupa turizmi açısından önemli kayıplar yaşanabileceğini gösterdi. Araştırmaya göre, Schengen Bölgesi girişlerinde 3 ile 4 saate ulaşan kuyrukların kalıcı hale gelmesi durumunda yaklaşık 41 milyon ziyaretçi ve 45,4 milyar dolarlık turizm harcaması risk altına girebilir.

YOLCULAR UZUN BEKLEME SÜRELERİNE TEPKİLİ

Birleşik Krallık, ABD, Kanada ve Avustralya'dan 2 bin 500'ü aşkın kişinin katıldığı araştırma, seyahat edenlerin uzun ve öngörülemeyen sınır beklemelerine karşı oldukça hassas olduğunu gösterdi. Katılımcıların yaklaşık üçte biri, Schengen Bölgesi'ne girişte düzenli olarak üç saatten fazla beklemek zorunda kalmaları halinde Avrupa'ya seyahat etme olasılıklarının ciddi şekilde azalacağını ya da seyahat planlarından tamamen vazgeçebileceklerini belirtti.

Araştırmanın sonuçları 2026 yılı ziyaretçi tahminlerine uygulandığında, sınır geçişlerinde yaşanabilecek aksaklıkların Avrupa turizmi için milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp yaratabileceği değerlendirildi.

DİJİTAL SINIR KONTROLLERİNE DESTEK YÜKSEK

Araştırma, yolcuların dijital ve biyometrik sınır kontrol uygulamalarına genel olarak olumlu yaklaştığını da ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 65'i EES hakkında bilgi aldıktan sonra sistemi desteklediğini ifade ederken, biyometrik sınır kontrollerine son derece olumsuz yaklaşanların oranı yalnızca yüzde 6 olarak kaydedildi.

Yolcuların sistemden beklentileri arasında sınır güvenliğinin güçlendirilmesi, gelecekte işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve sınır kontrollerine duyulan güvenin artırılması öne çıktı.

FARKINDALIK SEVİYESİ DÜŞÜK KALDI

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise EES hakkındaki bilgi eksikliği oldu. Katılımcıların yüzde 55'i sistem hakkında çok az bilgi sahibi olduğunu veya hiç bilgi almadığını belirtirken, yüzde 49'u Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarda kendilerinden hangi işlemlerin beklendiğini bilmediğini söyledi.

İNGİLİZ YOLCULAR DAHA HASSAS

3 saat veya daha uzun gecikmelerin seyahat planlarını etkileyeceğini belirtenlerin oranı Birleşik Krallık'ta yüzde 39'a ulaştı. Bu oran ABD ve Kanada'dan gelen yolcularda yüzde 33, Avustralyalılarda ise yüzde 27 olarak ölçüldü. Ayrıca araştırma, sınır kuyruklarının düzenli olarak üç saati aşması durumunda katılımcıların yüzde 33'ünün Schengen Bölgesi'ne seyahat etmekten kaçınabileceğini ortaya çıkardı.