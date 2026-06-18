Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi, henüz yayınlanmadan oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. Uğur Güneş'in çekimlere 5 gün kala rolünü Burak Özçivit'e kaptırması sonrasında polemik büyümüştü. Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Özçivit'in annesi rolünde yer alacak isim ve iki oyuncu arasındaki yaş farkı izleyicilerin dikkatini çekti.

ANNE OĞUL ROLÜNDEKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre Burak Özçivit, dizide üniversiteden yeni mezun olmuş bir karaktere hayat verecek.

41 yaşındaki Özçivit'in genç bir karakteri canlandıracak olması bazı izleyicilerin yorumlarına neden olurken dizide annesi rolünü üstlenecek Sibel Taşçıoğlu'nun seçilmesi de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

49 yaşındaki Sibel Taşçıoğlu ile 40'lı yaşlarındaki Burak Özçivit arasındaki yaş farkının yaklaşık 8 yıl olması bazı kullanıcılar tarafından gerçekçi bulunmadı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Dizinin ilk görüntüleri yayınlanmadan başlayan tartışmada bazı izleyiciler, anne-oğul ilişkisi için yaş farkının düşük olduğunu savundu.

Sosyal medyada, "8 yaş farkla anne-oğul mu olur? " gibi yorumlar yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise televizyon dünyasında bu tür oyuncu seçimlerinin daha önce de görüldüğünü belirterek asıl değerlendirmenin hikâye ve oyunculuk üzerinden yapılması gerektiğini ifade etti.

KADIN ERKEK OYUNCULARIN YAŞ FARKI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Casting tercihiyle başlayan tartışma, sektörde kadın oyuncuların yaşı ve ekran temsili konusunu da yeniden gündeme taşıdı.

Son yıllarda kadın oyuncuların belli yaşlardan sonra başrol ve anne karakterleri konusunda daha fazla tartışmaya maruz kaldığı yorumları yapılırken, bu karar da benzer eleştirileri beraberinde getirdi.

Burak Özçivit ve Sibel Taşçıoğlu'nun dizideki anne-oğul uyumu ise yapımın yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin değerlendireceği konular arasında yer alacak.