1978 yazında Güney Sibirya’nın geçit vermeyen taygası üzerinde uçan bir helikopter pilotu, dik bir dağ yamacında ağaçların altına gizlenmiş derme çatma bir kulübe fark etti. En yakın yerleşim yerine 250 kilometre mesafede olan ve haritalarda "tamamen ıssız" işaretlenen bölgeye inen bilim insanları, kapıyı çaldıklarında zamanın adeta yüzyıllar önce durduğu bir manzarayla karşılaştı.

41 YIL BOYUNCA DÜNYADAN KAÇTILAR

Küf kokulu tek odalı kulübede saklanan Lykov ailesi, Bolşevik baskılarından kaçmak için 1936 gecesi medeniyetle tüm bağlarını koparmıştı. Vahşi doğada dünyaya gelen iki küçük çocuk, yetişkin olana dek aileleri dışında tek bir insan yüzü bile görmedi. Yanlarındaki tencereler paslanıp eriyince metal eşyasız kaldılar; dondurucu Sibirya ayazında kenevirden giysiler ve ağaç kabuklarından ördükleri ayakkabılarla hayata tutundular.

İNSAN YÜZÜ GÖRMEDİLER

Ailenin modern dünyadan tamamen koptuğu ilk temasta ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığından, atılan atom bombalarından ve insanın uzaya çıktığından zerre kadar haberleri yoktu. Bilim insanlarının şehre dönme ve sıcak bir evde yaşama teklifini "Şehirlerin havası zehirli" diyerek reddettiler.

Bugün ailenin hayatta kalan son üyesi olan 80 yaşındaki kızı Agafia Lykov, modern dünyayı reddederek babasının 1936'da inşa ettiği o kulübede tek başına yaşam mücadelesini sürdürüyor.