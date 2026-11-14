İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sabiha Gökçen İlkokulu’nun müdürü Recep Delice (65), 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli oldu. Okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri, Delice için sürpriz bir uğurlama töreni düzenledi.

Meslek hayatının 11 yılını öğretmen, 30 yılını idareci olarak geçiren Delice, çiçekler ve alkışlarla uğurlandı. Öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına tek tek veda etti.

Veda sırasında öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Bazı öğrenciler Delice’ye sarılıp ağladı. Uğurlamada yaşanan duygusal anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.