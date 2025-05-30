KPSS, mülakat derken öğretmen adayları 13 Temmuz tarihinde Akademiye Giriş Sınavı’na (AGS) girip, 14 ay eğitim alacak. Öğretmen akademilerine 10 bin kişi alınacak ama sınava 412 bin kişi başvurdu. Sınava giren her 100 öğretmenden 97.6’sı elenecek. Öğretmenlik, hayali kuran 10 öğrenciden ancak 1’i bu hayali gerçekleştirebilecek.

Salim Ünsal

YÜZDE 97.6’SI ELENECEK

Öğretmen atanma verilerini inceleyen Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle konuştu: “AGS’ye giren öğretmenlerin yüzde 2.4’ü Öğretmen Akademisi’ne girerken, yüzde 97.6’sı elenecek. Sınavı kazanan 10 bin kişiden kaçının atanacağı belirsiz. Öğretmenlik mesleğiyle ilgili gençler bir beklentiye girmesin. Branşa göre dağılım bilinmiyor. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, okul öncesi ağırlıklı bekliyoruz. Diğer branşlarda atanma ihtimali binde bir. Bu trajik tablo 2025 YKS’ye girecek öğrencilerin de öğretmenlik tercihini düşürecek.”

10 BİNİN ALTINA İNECEK

“Havuzda yüzbinlerce öğretmen hiç bu kadar birikmemiş, atama sayısı hiç bu kadar düşmemişti. Yıllık ortalama 34 bin öğretmen atanırken, bu yıl 25 bin kişiden 15 bini atandı. 10 bini akademiye gönderilecek. 2026’da atanacak öğretmen sayısı 10 bin hatta daha aşağı düştü. Eğitim fakülteleri yılda 35 bin ve öğretmen atanan fen-edebiyat, ilahiyat gibi bölümlerde 70 bin olmak üzere üniversiteler her yıl 100 bin öğretmen adayı mezun ediyor. 100 bin mezuna karşın, kazanan 10 bin öğretmenin hepsi de atanmayacak. Yıllık atama 10 binin altına inecek.”

Öğretmen adayları, öğrencilerden şanssız

3 önemli sınavın aday ve kontenjan sayılarına göre azami yerleşme oranları

- LGS’ye giren her 100 öğrenciden 19.6’sı nitelikli bir liseye yerleşiyor.

- YKS’de her 100 öğrenciden 32.7’si iyi bir üniversite ve bölüme giriyor.

- AGS’de 100 öğretmenden, 2.4’ü Öğretmen Akademisi’ne girebilecek.

SEV’e bağlı Amerikan liseleri kuantum çağına giriş yaptı

Sağlık ve Eğitim Vakfı’na bağlı Amerikan liselerinde okuyan öğrenciler, Türkiye’de ilk kez masa üstü kuantum bilgisayarını, yüz yüze eğitimde deneyimledi.

Öğrencilere, kuantum teknolojileriyle ilgili faaliyet yapan QTurkey, SEV İnovasyon ve Teknoloji Departmanı eğitim verdi. Üsküdar Amerikan Lisesi ev sahipliğindeki hibrit yapılan Kuantum Programlama Eğitimini, SEV Vakfı ve QTurkey düzenledi. Öğrenciler, çağın ötesi teknolojilerle buluştu. Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji öğrencileri de eğitime katıldı.

İLK MASAÜSTÜ KUANTUM

Oiskit gibi ileri düzey kuantum programlama araçlarını kullanan öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Klasik ve kuantum sistemler arası farkları inceleyip, Türkiye’de ilk kez masaüstü kuantum bilgisayarında ders yapma şansı yakaladı. Algoritma, matris, vektörlerin de olduğu ileri düzey eğitim, 26 saat sürdü.

Sınava hazırlık kursu 46 bin TL

AGS hazırlık kursları 4 bin TL ile 46 bin TL arasında. 2026 AGS kayıtları, “Öğrenci koçluğu veriyoruz. Öğretmen atatan kursuz” diye reklam verdi.

2 yıl sonra atanacaklar

Öğretmen Akademisi, 21 ilde olacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 12 ilde binalar bitti. 1 Eylül 2025’te açılacak. Öğretmenler, 14 ay eğitim alacak. 2027’de atanacaklar.

Çok pahalı okul kaliteli okul anlamına gelmez

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk, “12 bin okul içinde sayıları 40’ı geçmeyen okulların, çok yüksek ücretleri tüm okulları kapsamıyor. Öğrenim parasının çok yüksek olması, bir okulun kaliteli olduğu anlamına gelmez” dedi.

Okulların kapanmasına ve LGS’ye sayılı günler kala, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kayıtları hızlandı. ‘Özel okul mu, devlet okulu mu?’ diye tereddüde düşen velilere, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk çok önemli uyarılarda bulundu:

ORTALAMA 400 BİN TL

“İnsanlar, en değerli varlığı evlatlarını nitelikli ve güvenli eğitim için özel okullara göndermek istiyor. Özel okullar ilk önce ‘Niye bu kadar pahalısınız?’ sorusuyla karşılaşıyor. Çok abartılı hatta yıllık 2-3 milyon öğrenim ücreti olan okullardan bahsediliyor. Türkiye’de özel okulların yıllık ortalama ücreti büyükşehirlerde 400 ile 600 bin TL arası, Anadolu’da çok daha düşük.

12 bin özel okuldan, ücreti milyonlarla ifade edilen okul sayısı 40’ı geçmiyor. Ülkedeki ekonomik şartlar, özel okulların ayakta kalması için belli bir rakamı almaya zorluyor. Uluslararası standartlarda, birden çok lisan öğretilen, fiziki donanımı çok iyi eğitimin elbette maddi bir karşılığı olacak. Gelir seviyesi yüksek ülkelerde, çocuğunu özel okula gönderen ailelere devlet destek veriyor. Hollanda’da, eğitimde özel okullaşma oranı yüzde 65 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 8. Türkiye’de de bu yapılabilir.”

DEVLETE MALİYETİ 180 BİN TL

“Bir öğrencinin, devlete yıllık maliyeti 4 bin 250 dolar (180 bin TL). Bu rakamda öğretmen maaşı, ısınma, kira gibi giderler yok. 36 bin TL maaşlı öğretmenin, devlete maliyeti 42 bin TL. Özel okulda 36 bin TL maaşlı öğretmenin maliyeti 52 bin TL. Aradaki fark, öğretmene verilsin. Özel okullardan hizmet alımına bakan da sıcak bakıyor.”

Velilere önemli tavsiye!

“Velilerimiz okul seçerken okulun sürdürülebilir ve gelip geçici olmadığına çok dikkat etmeli. Kültürü oturmuş, öğretmen niteliği yüksek, bilimsel altyapısı olan, akademik başarısı tescilli okulları seçin. Her bütçeye göre okul var. Öğrenim parasının çok yüksek olması, okulun çok kaliteli olduğu anlamına gelmez.”

Beyaz yakalılara destek

“Ekonomik krizler sonucu beyaz yakalı velilerimiz, çocuklarını özelden alıp, devlet okuluna veriyor. Özel okullar, devlet üzerinden önemli bir yük alıyor. Özel okullarda 1.6 milyon öğrenci okutuluyor. 170 bin öğretmen istihdam ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde eğitimde KDV yok. Türkiye’de eğitime yüzde 8 KDV var.”

NOT DEFTERİ

- 12 bin özel okulda, 1 milyon 671 bin öğrenci okuyor.

- Özel okullarda okul başına ortalama 117 öğrenci düşüyor.

- Derslik başına 12, öğretmen başına 9 öğrenci düşüyor.