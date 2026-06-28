Enna ve Catania illerindeki Centuripe, Paternò ve Belpasso belediyeleri arasında kurulan santralde 413 binden fazla çift yüzeyli (bifacial) güneş paneli kullanıldı. Üretilen elektrik, 26 kilometrelik orta gerilim ve 9 kilometrelik yüksek gerilim hattı üzerinden ulusal şebekeye aktarılıyor. İnşaat sürecinde ise en yoğun dönemde 500'den fazla kişi görev aldı.

UZUN VADELİ ENERJİ ANLAŞMALARIYLA DESTEKLENECEK

Tesiste üretilecek elektriğin büyük bölümü, İtalya'daki şirketlerle imzalanan uzun vadeli enerji satın alma anlaşmaları (PPA) kapsamında satılacak. Bu model sayesinde sanayi kuruluşlarının enerji maliyetlerini daha öngörülebilir hale getirmesi ve arz güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

İTALYA'NIN TEMİZ ENERJİ HEDEFLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Iberdrola, Fénix projesinin yalnızca elektrik üretimi açısından değil, ülkenin enerji dönüşümü için de stratejik önem taşıdığını belirtiyor. Şirket, yeni santralin yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artırarak daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir enerji sistemine katkı sağlayacağını vurguluyor. Fénix, aynı zamanda Iberdrola'nın İtalya'daki büyüme stratejisinin en önemli adımlarından biri olarak gösteriliyor.