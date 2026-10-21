Kazakistan’ın başkenti Astana’dan 480 kilometre uzakta yer alan Kalaçi köyünde yaşananlar, tıp dünyasının ve bilim insanlarının ezberini tamamen bozdu. Yalnızca 413 kişinin yaşadığı bu küçük yerleşim yerinde köy halkı, yıllardır uyku ve cinsel kaynağı tam olarak çözülemeyen gizemli bir hastalıkla mücadele ediyor. Günlük rutin işlerini yaparken aniden bilincini kaybedip günlerce uykuya dalan köylüler, uyandıklarında ise sıra dışı belirtiler yaşamaya başladı.

YÜRÜRKEN VEYA KONUŞURKEN BİR ANDA YERE YIĞILIYORLAR

Kalaçi’de yıllardır süren bu hastalık, çocuklardan yaşlılara kadar yüzlerce kişiyi etkisi altına aldı. Köy sakinleri tarlada çalışırken, sohbet ederken hatta yürürken bir anda yere yığılıp sanki derin bir komaya girmiş gibi uyumaya başlıyor. Günlerce süren bu uykunun ardından uyanan kişilerde ise yoğun hafıza kaybı, şiddetli mide bulantısı, sarhoş gibi davranışlar ve cinsel istek görülüyor.

UYANDIKLARINDA CİNSEL ARZU YAŞANIYOR

Hastalığın en sarsıcı ve açıklanmakta en çok zorlanılan yanı ise uyanış sürecinde ortaya çıkıyor. Yıllarca süren araştırmalarda köylülerin aşırı uyku hali dışında beklenmedik bir şekilde aşırı cinsel arzu (hiperseksüalite) ve kontrol edilemeyen dürtüler sergilediği belirlendi. Yaşadıkları olayları tamamen unutan hastalar, uyanır uyanmaz inanılmaz bir uykululuk hali ve artan cinsel dürtüler yaşıyor.

BİLİM İNSANLARI SIRRINI ÇÖZEMEDİ

Olayın uluslararası basına yansımasıyla gözler köyün hemen yanı başındaki terk edilmiş Sovyet dönemi uranyum madenine çevrildi. Araştırmacılardan bazıları madenden sızan radon ve yüksek miktardaki karbonmonoksit gazının havaya karışarak beyni uyuşturduğunu öne sürdü. Nazarbayev Üniversitesi’nden bilim insanları ise yer altı sularına sızan eski askeri kimyasalların bu tabloya yol açabileceğini savundu. Ancak yürütülen hiçbir test, yaşanan ağır semptomları ve hiperaktif cinsel dürtüleri tek başına açıklamaya yetmedi.

İNSANLAR KÖYLERİNDEN TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Olayların zirve yaptığı dönemde onlarca aile sağlık endişeleri nedeniyle evlerini ve iş yerlerini terk ederek köyden taşınmak zorunda kaldı. Nüfusu hızla eriyen Kalaçi, dünya basınında "uyku ve seks hastası köy" olarak anılmaya başlandı. Zamanla yeni vakaların durmasıyla hayat nispeten normale dönse de, 413 nüfuslu bu köyde insanların neden günlerce uyuduğu ve uyandıklarında neden bu tuhaf belirtileri gösterdiği sorusu hala tıp tarihinin çözülemeyen en karanlık sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor.