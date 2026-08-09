Bitlis’in mutfak kültürü, kentin kurtuluşunun 110. yıl dönümü etkinliklerinde yeniden hayat buldu. Birbirinden farklı yöresel lezzetlerin aynı sofrada buluştuğu etkinlikte, 42 kadın yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleri hazırlayarak hünerlerini sergiledi.

İçli köfte, ciğer taplama, glorik, lahana sarması, jağlı yumurta, gari aşı ve dolma gibi Bitlis mutfağına özgü yemekler, etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada jürinin beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Tanğlay ise yarışmanın yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını, Bitlis’in gastronomik değerlerinin korunması amacı taşıdığını ifade etti. Tanğlay, özellikle gençlerin bu yemekleri annelerinden öğrenmesini ve unutulmaya yüz tutan tariflerin yaşatılmasını istediklerini söyledi.

Etkinliğin sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilirken, yarışmaya katılan 42 kadının tamamına 3'er bin lira ödül verildi.