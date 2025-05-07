Dünyanın en zengin fon yöneticilerinden biri olan Ken Griffin, Stanford Üniversitesi'nde gençlerle yaptığı söyleşide kariyerinin kaderini değiştiren o anı paylaştı. Henüz 20'li yaşlarının başındayken karşısına çıkan bir yazı, bugünkü 42 milyar dolarlık servetinin tohumlarını attı:

"Hepimiz yiyeceksek, birinin satış yapması gerekiyor."

Citadel hedge fonunun kurucusu ve CEO'su olan Griffin, bu sözle ilk kez karşılaştığında girişimciliğin ne anlama geldiğini kavradığını ve bu farkındalığın ona özgüven kazandırdığını söyledi.

GENÇLERE DE CESUR BİR MESAJ VERDİ

Ayrıca Z kuşağının iş hayatına dair kaygılarına da değinen Griffin, gençlik yıllarının risk almak için en uygun dönem olduğunu savundu. "20'li yaşlarınızda en kötü ne olabilir? Başarısız olursunuz, ders alır ve yeniden denersiniz. Ama 40'larınıza geldiğinizde riskin maliyeti çok daha yüksektir" dedi.

Reddedilmenin süreçte doğal bir parça olduğunu vurgulayan Griffin, başarının denemekten vazgeçmemekle geldiğini belirtti.

1990 yılında kurulan Citadel, 2023 yılına kadar geçen sürede 74 milyar dolar net kazanç elde ederek dünya çapında en başarılı hedge fonlarından biri haline geldi. Ancak Griffin'e göre bu başarı bireysel değil, kolektif bir emeğin ürünü:

"Citadel bir takım oyunudur. Herkesin kötü bir günü olabilir ama güçlü ortaklar sizi ayakta tutar. Krizleri iyi yargıya sahip ekip arkadaşlarınızla aşabilirsiniz."

Griffin'in bu yaklaşımı, iş dünyasında Warren Buffett'ın sağ kolu Charlie Munger ve yatırım devi David Rubenstein'ın "etrafınızı sizden daha zeki insanlarla kuşatın" tavsiyesiyle de örtüşüyor.