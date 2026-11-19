İngiltere'deki gelişmiş hava tahmin modellerine dayanan meteorolojik verilere göre, 28 Kasım Cumartesi günü akşam saat 18.00 sularında başlayacak olan dondurucu hava dalgası, 30 Kasım Pazartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek. İlk olarak İskoçya'nın batısı ve yüksek kesimlerinde başlayacak olan kar yağışının, kısa sürede geniş bir alana yayılarak yer yer 20 santimetre kalınlığa ulaşacağı öngörülüyor.

Hava tahmin haritalarının yoğun yağış nedeniyle koyu mor renge büründüğü uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle pazar sabahından itibaren fırtınanın güneye doğru inerek İngiltere'nin kuzey bölgelerini tamamen beyaza bürüyeceğini belirtiyor.

Cumbria, Northumberland, County Durham ve Kuzey Yorkshire gibi bölgelerde kar yağışının çok şiddetli olacağı tahmin edilirken, Atlantik üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisiyle İngiltere'nin orta ve güney kesimleri ile Galler'de ise şiddetli sağanak yağışlar etkili olacak.

Pazar günü öğleden sonra yağışların hızını kaybetmesi beklense de yüksek kesimlerde ve hassas bölgelerde kar örtüsünün uzun süre yerde kalacağı ifade ediliyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi ise kuzeyden inen dondurucu soğuk hava kütlesinin batıdan gelen ılıman cephelerle çarpışacağına dikkat çekerek, vatandaşları ulaşım aksamaları ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.