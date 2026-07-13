Teslim edilen tanklar, Çek Kara Kuvvetleri'nin 73'üncü Tank Taburu bünyesinde görev yapacak. Leopard 2A4'ler yalnızca aktif görevlerde kullanılmayacak, aynı zamanda ilerleyen yıllarda envantere girecek yeni nesil Leopard 2A8 tankları için mürettebat ve bakım personelinin eğitiminde de önemli rol üstlenecek.

T-72 TANKLARININ YERİNİ ALIYOR

Çekya, Ukrayna'ya gönderdiği Sovyet yapımı T-72 tanklarının ardından Almanya ile yürütülen "Ringtausch" (dairesel takas) programı kapsamında Leopard 2A4 tankları almaya başladı. İlk etapta Almanya tarafından hibe edilen tanklar teslim edilirken, daha sonra Çek hükümeti ilave araçların satın alınması için de anlaşma yaptı. Böylece toplam Leopard 2A4 sayısı 42'ye ulaştı.

Yetkililere göre Leopard 2A4 filosu, Çek ordusunun Sovyet kökenli zırhlı araçlardan Batı standartlarındaki sistemlere geçiş sürecinde 'ara çözüm' görevi üstlenecek. Bu süreçte birliklerin eğitim, bakım ve lojistik altyapısı da yeni platformlara uygun hale getiriliyor.

HEDEF LEOPARD 2A8 FİLOSU

Çekya'nın modernizasyon planı Leopard 2A4 ile sınırlı değil. Ülke, Almanya öncülüğündeki ortak tedarik programı kapsamında 44 adet Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş etti. İlk Leopard 2A8 teslimatlarının 2028-2030 döneminde başlaması planlanıyor. Yeni tanklar hizmete girene kadar Leopard 2A4 filosu ordunun ana zırhlı gücünü oluşturacak.

Leopard 2A8'lerin göreve başlamasının ardından Leopard 2A4'lerin eğitim ve destek görevlerinde kullanılmaya devam etmesi bekleniyor. Böylece Çek ordusu, zırhlı birliklerini tamamen NATO standartlarına uygun yeni nesil platformlarla yenilemeyi hedefliyor.