Afrika’da yaşayan 42 yaşındaki bir kadının üç yıldır süren karın ağrısı ve ağırlık hissi şikâyetiyle gittiği hastanede, karnında taşlaşmış bir fetüs taşıdığı saptandı.

HAREKETSİZLEŞEN GEBELİK VE BAŞVURULMAYAN TEDAVİ

Son aylarda alt karın bölgesindeki baskının belirginleşmesi üzerine tıbbi yardım arayan kadının, üç yıl önce tipik bir gebelik dönemi geçirdiği belirlendi. Karnı büyüyen ve bebeğin hareketlerini hisseden kadın, hareketler aniden durup karnı küçülmeye başlayınca herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmediğini ifade etti.

TAŞLAŞMIŞ BİR FETÜS OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Hastanede yapılan fiziksel muayenede sert ve hareketsiz bir kitleye rastlandı. Gebelik testi negatif sonuç verirken, ultrasonda rahmin boş olduğu, kitlenin ise karın boşluğunda yer aldığı görüldü. Çekilen bilgisayarlı tomografiyle 18x13 santimetre ebatlarındaki yapının kafatası, omurga, kaburga ve uzun kemikler barındıran taşlaşmış bir fetüs olduğu netleşti.

CERRAHİ MÜDAHALE VE İYİLEŞME SÜRECİ

Tıpta "litopedion" olarak adlandırılan kireçlenmiş fetüs cerrahi operasyonla alındı. Taburcu edildikten sonra altı ay boyunca gözlemlenen hastada ağrıların tamamen son bulduğu kaydedildi.

DÖRT ASIRLIK TIP LİTERATÜRÜNDEKİ YERİ

Tıp tarihinde ilk örneğine 1582 yılında rastlanan litopedion vakasının, geride kalan dört asırda dünya genelinde yalnızca 340 civarında kaydı bulunuyor.