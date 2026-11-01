Dünyaca ünlü model Lara Stone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu. Teşhisin kendisi için büyük bir şok olduğunu söyleyen 42 yaşındaki model, erken teşhis sayesinde hastalığı zamanında öğrendiği için minnettar olduğunu ifade etti.

“GÖĞÜSLERİNİZİ KONTROL EDİN”

Özel hayatını sosyal medyada paylaşmayı pek tercih etmediğini belirten Stone, bu kez başka kadınlara farkındalık kazandırmak amacıyla açıklama yapma kararı aldı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında paylaşım yapan model, şu ifadeleri kullandı:

“Bu elbette büyük bir şok oldu ve bunu erken öğrendiğim için çok minnettarım. Özel hayatımı internette pek paylaşmam ama bu paylaşım sadece bir kişinin bile göğüslerini kontrol etmesine veya ertelediği randevuyu almasına vesile olursa, paylaşmaya değer.”

TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Meme kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Lara Stone, hastalığın evresi ve tedavi sürecine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Ünlü model, kadınlara vücutlarındaki değişiklikleri görmezden gelmemeleri ve sağlık kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulundu.

MODA DÜNYASINDAN DESTEK MESAJLARI

Stone'un açıklamasının ardından moda dünyasından da destek mesajları geldi. Lily Aldridge ve Karen Elson gibi isimler, ünlü modele sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

2010-2015 yılları arasında İngiliz komedyen ve sunucu David Walliams ile evli kalan Lara Stone'un bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.