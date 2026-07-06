Bilecik merkeze bağlı Pelitözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda kahretti. Bilecikolay'ın haberine göre, kullandığı araçla seyir halindeyken ekiplerin "dur" ihtarına uymayan 26 yaşındaki H.Ö., ters yönde kaçmaya başladı. Takip sonucu Gölpazarı ilçesi Küçükyenice köyü mevkiinde tarlada yakalanan genç, gözaltına alındı. Daha önce ehliyeti alındığı öğrenilen H.Ö.'ye bu neden de dahil olmak üzere toplam 420 bin 743 lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemleri tamamlanan ve serbest bırakılan gencin aracı da yeddiemin otoparkına çekildi. EVİNDE CANINA KIYDI Olayın ardından Beşiktaş Mahallesi'ndeki evine dönen ve odasına giren H.Ö.'den bir süre sonra silah sesi duyuldu. Odaya giren anne, oğlunu kanlar içinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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