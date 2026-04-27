Bu dev makine, Polihali ve Katse barajlarını birbirine bağlayacak yaklaşık 38,5 kilometrelik dev tünelin kazılması için kullanılıyor. Projede artık iki ayrı tünel makinesi aynı anda çalışarak, kazı işlemini her iki uçtan ilerletiyor. Bu sayede sürecin önemli ölçüde hızlanması hedefleniyor.

Makinenin boyutu ve kapasitesi ise dikkat çekici. Yaklaşık 423 metre uzunluğa sahip olan sistem, 5 metreden geniş kesici başlığıyla en sert kaya katmanlarını bile durmadan delmek üzere tasarlandı. Aynı anda hem kazı yapıyor hem de tünelin iç duvarlarını beton segmentlerle kaplayarak yapıyı tamamlıyor.

Projede inşa edilen tünel, tamamlandığında yalnızca mühendislik başarısı olmayacak. Aynı zamanda bölgedeki su kaynaklarının yönetimini kökten değiştirecek. Sistem sayesinde Polihali Barajı’nda toplanan su, doğal eğim kullanılarak Katse Barajı’na aktarılacak ve böylece enerji tüketmeden su transferi sağlanacak.

Öte yandan projede yalnızca tünel değil, dev bir baraj da yükseliyor. Yaklaşık 165 metre yüksekliğe ulaşacak Polihali Barajı, şimdiden planlanan dolgu hacminin yarısını aşmış durumda.

Uzmanlara göre bu proje, Afrika’daki en büyük su ve enerji altyapı yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tamamlandığında hem Lesotho’nun hidroelektrik kapasitesini artırması hem de komşu ülkelere su tedarikini güçlendirmesi bekleniyor.

Dev tünel ve baraj sistemiyle birlikte, bölgenin su güvenliğinde yeni bir dönemin kapısının aralanacağı belirtiliyor.