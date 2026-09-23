Danimarka halihazırda 9 adet MH-60R kullanıyor. Yeni helikopterlerin filoya katılmasıyla bu sayı 12'ye çıkacak. Mevcut filo 2016'dan bu yana görev yapıyor ve Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetlerinin Karup Hava Üssü'ndeki 723'üncü Filosu tarafından kullanılıyor.

DENİZALTILARA KARŞI GÖREV YAPABİLİYOR

MH-60R Seahawk, savaş gemilerinden operasyon yapabilen çok amaçlı bir deniz helikopteri. Deniz gözetleme ve arama-kurtarma görevlerinin yanı sıra denizaltı ve suüstü hedeflerinin tespit ve takibinde kullanılabiliyor. Danimarka'nın mevcut MH-60R'lerine daha sonra denizaltı savunma kabiliyeti de eklendi.

Yeni helikopterlerle birlikte Danimarka'nın denizlerdeki gözetleme kapasitesinin artırılması ve kritik altyapının korunmasının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD tarafından yapılan açıklamada ülkenin mevcut MH-60R filosu nedeniyle yeni helikopterleri envanterine dahil etmekte sorun yaşamayacağı belirtildi.

PAKETİN DEĞERİ 425 MİLYON DOLAR

Pakette üç helikopterin yanı sıra motorlar, çok modlu radarlar, füze ikaz ve elektronik karşı tedbir sistemleri, hedefleme ve seyrüsefer ekipmanları, yedek parçalar, eğitim ve teknik destek bulunuyor. Ana yükleniciler ise ABD merkezli Lockheed Martin ve Sikorsky olacak.