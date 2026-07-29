43 Avrupa başkenti gezen gezgin Konrad Warzecha, defalarca ziyaret etmek istediği tek şehrin Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp olduğunu söyledi. Avrupa'nın en popüler destinasyonlarını geride bırakan Üsküp'ün sıcak atmosferi, uygun fiyatları ve yerel yaşamıyla öne çıktığını belirten Warzecha, şehrin hak ettiği ilgiyi görmediğini savundu.

Warzecha'ya göre Üsküp'ü keşfetmeye başlamak için en doğru nokta şehir merkezindeki ana meydan. Buradan düzenlenen günübirlik turlarla Milenyum Haçı, Eski Çarşı, tarihi kiliseler ve Matka Kanyonu gibi önemli noktalar ziyaret edilebiliyor. Gezgin, en pahalı tur paketleri yerine temel paketlerin tercih edilmesini öneriyor. Aynı rehber eşliğinde yapılan bu turlarda giriş ücretleri ayrı ödendiği için toplam maliyet daha düşük oluyor.

Üsküp'ün en dikkat çekici özelliklerinden birinin aşırı turistik olmaması olduğunu söyleyen Warzecha, şehir merkezinden yalnızca birkaç dakika uzaklaşınca tamamen yerel yaşamın içine girildiğini ifade etti. Sokaklarda turistlere yönelik yoğun satış baskısı olmadığını, karşılaştığı insanların ise son derece misafirperver davrandığını dile getirdi.

Yaklaşık 19 bin KM yol katetti

Kentin mutfağı da Warzecha'nın övgüyle bahsettiği unsurlar arasında yer aldı. Izgara etlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlı olduğunu belirten gezgin, közlenmiş kırmızı biber ezmesi olan "ajvar", ülkenin geleneksel kuru fasulye yemeği "tavçe gravçe" ve kahvaltıda tüketilen börek benzeri "burek"in mutlaka denenmesi gerektiğini söyledi.

Konaklama konusunda da Üsküp'ün her bütçeye hitap ettiğini söyleyen gezgin, şehir merkezine yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesindeki bir Airbnb'de dört gece için toplam 85 sterlin ödediklerini aktardı.

Konrad Warzecha, 2023 yılından bu yana partneri Caro ile 12 ülkede 20 farklı evde "house sitting" deneyimi yaşadı. Çift, 2025 yılında evlerini bırakarak 1998 model bir Volkswagen T4 karavanla Avrupa turuna çıktı ve bugüne kadar yaklaşık 19 bin kilometre yol katetti.