İstanbul Ekonomi Forumu ile Akit Medya Grubu öncülüğünde gerçekleştirilen Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldığını belirterek, "Bugün 43 bin fon katılımcısının paraları hesaplara aktarıldı. Önceliği para piyasası fonlarına ve küçük yatırımcılara verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek açıklamalarında şu ifadelere yerdi:

Olağan tasfiye sürecinde olan yedi şirketin üç portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.