İtalya'nın Sicilya adasında gerçek bir dönüşüm hikayesi yaşandı. ABD'li Rubia Daniels, 2019 yılında bölgedeki terk edilmiş evleri yeniden canlandırmak amacıyla sıra dışı bir adım attı. Planlama danışmanlığı yapan 51 yaşındaki Daniels, tanesi sadece 1 euro (yaklaşık 43 lira) olan altı harabe villa satın aldı.

İnşaat sektöründe 16 yıllık deneyime sahip olan Rubia Daniels, yıkık dökük durumdaki yapıları adeta küllerinden doğurdu. Her bir villanın renovasyonu ortalama 4 bin euroya mal oldu. İç mimariden mobilya seçimine kadar tüm süreci bizzat yöneten Daniels, evleri modern ve estetik bir yaşam alanına dönüştürdü.

Küçük bir servet değerindeki bu yenileme projesi, Daniels'ın sadece profesyonel bir dönüşüm başarısına imza atmasını değil, aynı zamanda ailesi ve arkadaşları için sıcak bir yuva kurma hayalini de gerçekleştirmesini sağladı.