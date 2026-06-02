Rüzgar enerjisinin küresel ölçekte hızla yaygınlaşması, kullanım ömrünü tamamlayan devasa türbin kanatlarının yönetimi sorununu beraberinde getiriyor. Bilimsel öngörülere göre, rüzgar enerjisine en çok yatırım yapan bölgeler olan Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, dünyada 2050 yılına kadar birikimli olarak 43 milyon ton kanat atığı oluşacağı tahmin ediliyor. Bu durumun temel nedeni, modern kanatların yüksek dayanıklılık sağlaması için fiberglas, karbon fiber ve özel reçine gibi eritilmesi ya da dönüştürülmesi zor kompozit malzemelerden üretilmesidir.

ÇÖP DEPOLAMA SAHALARINA GÖMÜLÜYOR

Üstelik enerji verimliliğini artırmak amacıyla boyutları 100 metreyi, ağırlıkları ise onlarca tonu bulan kanatların üretilmesi; bu yapıların sökülmesi, kesilmesi ve taşınması gibi lojistik süreçleri de maliyetli hale getiriyor. Günümüzde bu teknik ve ekonomik bariyerler yüzünden ömrünü tamamlayan birçok kanat, doğrudan çöp depolama sahalarına gömülüyor.

ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Bu durum, güneş panelleri ve elektrikli araç bataryalarında olduğu gibi, temiz enerji sektörünün önüne büyük bir atık yönetimi meydan okuması çıkarıyor. Endüstri ise bu birikimin önüne geçebilmek adına çeşitli alternatifler geliştirmeye çalışıyor. İlk aşamada kanatların köprü, kentsel mobilya veya beton güçlendirici malzeme olarak yapısal biçimde yeniden kullanılması test ediliyor. Daha kalıcı çözümler için ise kimyasal ayrıştırma yöntemleriyle lif ve reçinelerin geri kazanılması hedefleniyor.

Nitekim sektördeki bazı üreticiler, ileride tamamen ayrıştırılıp yeniden üretime dahil edilebilecek yeni nesil karbon fiber kanat mimarileri üzerinde çalışıyor. Sonuç olarak, rüzgar enerjisinin uzun vadeli sürdürülebilirliği, sadece enerji üretim kapasitesine değil, bu devasa yapıların ömür sonu söküm ve döngüsel ekonomi süreçlerinin ne kadar başarılı yönetileceğine bağlı görünüyor.