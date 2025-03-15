Trump yönetimi, 43 ülkeyi kapsayabilecek yeni bir seyahat yasağını değerlendirmeye başladı. Bu yasak, Trump'ın Türkiye'de kapsayan ilk dönemindeki kısıtlamalardan daha kapsamlı olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, girişlerin tamamen yasaklanacağı 11 ülkenin yer aldığı "kırmızı liste" hazırladı. Bunun yanında turuncu ve sarı listeler de tasarıya dahil edildi.

Yetkililere göre Afganistan, Butan, Küba, İran, Libya, Kuzey Kore, Somali, Sudan, Suriye, Venezuela ve Yemen vatandaşlarına ABD'nin kapıları tamamen kapanacak. Kırmızı listeye alınan bu ülkelerden herhangi bir vatandaş, ABD'ye adım atamayacak.

Ayrıca Rusya, Belarus, Pakistan ve Myanmar'ın da bulunduğu on ülkelik ikinci bir "turuncu liste" hazırlandı. Bu listede bulunan ülkelerin vatandaşları, ancak özel koşullarda ABD'ye girebilecek.

Sarı listede olan Çad, Kongo Cumhuriyeti, Liberya ve Mali gibi ülkeler ise, gerekli "güvenlik endişelerine" tatmin edici yanıtlar vermeleri durumunda ABD'ye alınabilecek. Ancak bu ülkelerin vatandaşlarından beklenen güvencelerin ne olduğu henüz belli değil.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR

ABD'nin güvenlik listesine aldığı ülkeler ve renk kodları, şu şekilde:

Kırmızı: Tüm Seyahatler Yasak Turuncu: Vizeler keskin bir şekilde kısıtlandı Sarı: 60 gün içerisinde endişeler giderilmeli Yemen

Afganistan

Bhutan

Küba

İran

Libya

Kuzey Kore

Somali

Sudan

Suriye

Venezuela Belarus

Eritre

Haiti

Laos

Myanmar

Pakistan

Rusya

Sierra Leone

Güney Sudan

Türkmenistan Angola

Antigua ve Barbuda

Benin

Burkina Faso

Kamboçya

Kamerun

Yeşil Burun Adaları

Çad

Kongo Cumhuriyeti

Dem. Kongo Cumhuriyeti

Dominika Ekvator Ginesi

Gambiya

Liberya

Malavi

Mali

Moritanya

Kitts ve Nevis

Lucia

São Tomé ve Príncipe

Vanuatu

Zimbabve

Trump'ın ilk dönemindeki listede, Müslüman çoğunluğun yaşadığı ülkeler ağırlıktaydı. Benzer bir şekilde bu seyahat yasağında da yasaklı ülkelerin çoğu, Müslüman çoğunluğa sahip. Ancak Rusya ve Belarus'un da Turuncu listeye alınması dikkat çekti.

Yetkililer, henüz taslak aşamasında olan listenin Beyaz Saray’a ulaşmadan değişebileceğini belirtiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve güvenlik kurumları, listelerin son haline getirilmesi için yorum ve önerilerini sürdürüyor.

NASIL ETKİLEYECEK?

Başkan Trump, göreve başladığı 20 Ocak'ta, güvenlik taraması ve bilgi paylaşımı yetersiz olan ülkelerden gelenleri kısıtlama talimatı vermişti. Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı'ndan 60 gün içinde bu ülkeleri belirlemesini istediği raporun önümüzdeki hafta tamamlanması gerekiyor.

Yeni yasakların mevcut vizeleri ve yeşil kart sahiplerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz hafta Trump yönetiminin, İsrail karşıtı protestolara öncülük ettiği gerekçesiyle Suriyeli bir öğrencinin yeşil kartını iptal etmesi, bu konuda endişeleri artırıyor.

Listedeki ülkelerin büyük bölümü Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu veya ekonomik sorunlarla mücadele eden ülkelerden oluşuyor. Fakat Butan gibi bazı ülkelerin neden listeye eklendiği henüz net değil. Ayrıca Rusya ve Venezuela'ya yönelik yasaklar, Trump'ın dış politika hedefleriyle çelişebilir.