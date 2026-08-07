Başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hare Sürel, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.
43 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile İstanbul Kuruçeşme’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikahından paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
ÜNLÜ OYUNCU HAYATININ YENİ SAYFASINI AÇTI
“Vatanım Sensin” dizisindeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hare Sürel, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da takip ediliyordu. Sürel, bir süredir aşk yaşadığı Oğuz Erdin ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı.
KURUÇEŞME’DE ROMANTİK TÖREN
Hare Sürel ve Oğuz Erdin’in nikah töreni İstanbul’un gözde semtlerinden Kuruçeşme’de gerçekleşti. Çiftin aileleri ve yakın çevresinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Davetliler, mutluluk dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak çifte iyi dileklerini iletti.
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HARE SÜREL’E TEBRİK YAĞDI
“Elveda Rumeli”, “Kabadayı”, “Canımın İçi”, “Sıcağı Sıcağına”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Vatanım Sensin” gibi birçok projede yer alan Hare Sürel, kariyerindeki başarısıyla dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncunun evlilik haberi sonrası meslektaşları ve hayranları sosyal medyada tebrik mesajları paylaşarak Sürel ve Oğuz Erdin’e mutluluk diledi.
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