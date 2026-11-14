Diyarbakır’ın Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde, Sülüklü ve Lale sokaklarının kesiştiği noktada evinden ayrılan İrfan Esmer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esmer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Esmer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.