Dallas Bölgesi Adli Tıp Kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Broadway, salı günü ABD'nin Teksas eyaletindeki bir apartman kompleksinin merdiven boşluğunda ölü bulundu. Genç yaşta gelen ani ölümün kesin nedeni ve şeklinin belirlenmesi için başlatılan adli tıp ve toksikoloji testlerinin ise henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

Sporculuk kariyerinin ardından kameraların karşısına geçerek yeni bir sayfa açan Broadway, sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettirmişti. Başrolünde Gerard Butler'ın yer aldığı 2013 yapımı aksiyon filmi "Olympus Has Fallen" (Kod Adı: Olympus) ile beyaz perdede boy gösteren eski sporcu, Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan popüler diziler "Lucifer" ve "Agents of S.H.I.E.L.D." gibi birçok televizyon yapımında rol almıştı.

LANCE BROADWAY KİMDİR?

Teksas'ın Bryan kentinde dünyaya gelen Lance Broadway, lise yıllarında beyzbol sahasındaki yeteneğiyle dikkat çekti. Üniversite kariyerine Dallas Baptist Üniversitesi'nde başlayan Broadway, burada geçirdiği iki sezonda rakiplerine neredeyse hiç sayı şansı tanımayarak üstün bir performans sergiledi.

2005 yılında Teksas Hristiyan Üniversitesi'ne (TCU) transfer olan ve çıktığı 19 maçın 15'ini kazanarak büyük bir başarıya imza atan Broadway, aynı yıl Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) oyuncu seçmelerinde (draft) birinci tur 15. sıradan Chicago White Sox tarafından seçildi.

Eylül 2007'de Minnesota Twins karşısında en üst lig seviyesindeki ilk maçına çıkan Broadway, 2009 yılına kadar White Sox kadrosunda yer aldı. Aynı yıl tecrübeli oyuncu Ramón Castro'nun da dahil olduğu bir takas anlaşmasıyla New York Mets'e transfer olan başarılı atıcı, New York ekibinde sekiz maçta forma giydikten sonra sezon sonunda serbest bırakıldı.

Kariyerinin son döneminde Toronto Blue Jays ile anlaşan ancak alt lig seviyesinin ötesine geçemeyen Broadway, profesyonel beyzbol kariyerini noktalayarak oyunculuğa yönelmişti.