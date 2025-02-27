ABD'nin Wyoming eyaletinde 1982 yılında meydana gelen saldırının şüphelisi, 43 yıl boyunca arkadaşının kimliğiyle yaşadıktan sonra New Mexico'da yakalandı. FBI tarafından yapılan açıklamaya göre 76 yaşındaki Stephen Craig Campbell, Walter Lee Coffman adına düzenlenmiş sahte belgelerle kimliğini neredeyse yarım asır boyunca saklamayı başardı.

1982 yılında ayrılma sürecinde olduğu eşinin erkek arkadaşının kapısına bomba yerleştirmekle suçlanan Campbell, patlama sonucu eşinin bir parmağını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olmuştu. Cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanan Campbell, 1983 yılında kefaletle serbest bırakıldıktan sonra izini kaybettirdi.

ÖLÜ BİR ARKADAŞININ KİMLİĞİNİ KULLANDI

Yetkililerin araştırmalarına göre Campbell, kayıplara karıştıktan sonra üniversite arkadaşı Walter Lee Coffman'ın kimliğini kullanmaya başladı. 1975 yılında 22 yaşında hayatını kaybeden Coffman, Arkansas'ın Hot Springs kentinde defnedilmişti. Her ikisinin de 1970'lerin ortalarında Arkansas Üniversitesi'nde mühendislik öğrencisi olduğu tespit edildi.

YILLARCA SOSYAL GÜVENLİK YARDIMI ALDI

Campbell'in, 1990'lı yıllarda Coffman'ın ölüm kaydını Sosyal Güvenlik sisteminden sildirmek için başvuruda bulunduğu ve 1995 yılı itibarıyla Oklahoma'da kayıtlı bir adres üzerinden yeni bir Sosyal güvenlik kartı aldığı belirlendi. Sahte kimlik altında yıllar boyunca Sosyal Güvenlik yardımı aldığı ve sahte kimliğine toplamda 140 bin dolar ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

YENİ SUÇLAMALARLA KARŞI KARŞIYA

Geçen hafta FBI, Sosyal Güvenlik İdaresi ajanları, Gümrük ve Sınır Koruma birimleri ile Otero İlçe Şerif Ofisi ekipleri, New Mexico'nun güneyindeki 44 dönümlük bir araziye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Campbell'in parmak izi incelemeleri sonucunda gerçek kimliği doğrulandı.

Yetkililer, Campbell'in 1982'deki suçlamalarının yanı sıra sahte kimlik ve pasaport kullanımı nedeniyle de suçlandığını açıkladı. Federal mahkemede görülen duruşmada, kaçma riski taşıdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi. Campbell, yıllar süren kaçışının ardından sonunda adalet karşısına çıkacak.