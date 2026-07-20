1950'li yıllarda henüz 16 yaşında olan Niyazi Üzmez, 21 yaşındaki Ümit Etyüzen ile yaşadığı birliktelik sonucu Etyüzen'in hamile kalmasına neden oldu.



Hamileliğin ortaya çıkmasının ardından Etyüzen apar topar o dönem tuğla fabrikasında bekçi olan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre, bebeği istemeyip dere kenarına bırakan Zorlukaya, daha sonra bebeği geri alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.





Sabah'ta yer alan habere göre, baba Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay ve temizlik işlerinde çalışması için işe aldı, eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.



VEFATINDAN AYLAR ÖNCE GERÇEĞİ SÖYLEDİ



Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı.



Ancak 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı ancak biyolojik olarak babası olan Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı.



Bu sırada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, 2022'de Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.



Şimdilerde 75 yaşında olan Kalbiye Sağlam, babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, 2022'de 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı.



DNA TESTİYLE MİLYARLIK SERVETE ORTAK OLDU



Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.



Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Niyazi Üzmez'in nüfusuna geçen Kalbiye Sağlam, iş insanının 4. çocuğu olarak 1 milyar liralık servete de ortak oldu.



Kalbiye Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Davanın sonuçlanmasının ardından Kalbiye Sağlam, Üzmez soyadını alarak milyarder iş adamının 4. çocuğu oldu.





