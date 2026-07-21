21 Temmuz 1983'te Antarktika'daki Rusya'ya ait Vostok İstasyonu'nda kaydedilen -89,2 santigrat derece, Dünya yüzeyinde doğrudan ölçülen en düşük sıcaklık olarak tarihe geçti. Karaya yerleştirilen meteorolojik cihazlarla yapılan bu ölçüm, aradan geçen yıllara rağmen uluslararası alanda kabul gören resmi rekor olmayı sürdürüyor.

Antarktika'nın iç kesimlerinde bulunan Vostok İstasyonu, deniz seviyesinden 3 bin 488 metre yüksekte yer alıyor. En yakın yerleşim alanlarından binlerce kilometre uzakta bulunan istasyonun yüksek rakımı, aşırı kurak iklimi ve uzun kutup geceleri, dünyanın en soğuk noktalarından biri olmasını sağlıyor.

Aşırı soğuk nasıl oluşuyor?

Antarktika platosunda kutup kışı boyunca güneş haftalarca doğmuyor. Neredeyse sıfır nem oranı, sürekli karanlık ve güçlü katabatik rüzgarlar, yüzeyin hızla ısı kaybetmesine neden oluyor. Isıyı tutacak doğal kaynakların bulunmaması da soğuk havanın bölgede birikmesini sağlayarak sıcaklıkların rekor seviyelere düşmesine yol açıyor.

Bu sıcaklıkta hayatta kalmak mümkün mü?

Eksi 89,2 derecelik koşullarda insan yaşamı yalnızca özel ekipmanlarla sürdürülebiliyor. Uzmanlara göre açıkta kalan cilt saniyeler içinde donabiliyor, solunan havanın akciğerlere zarar vermemesi için özel ısıtma sistemleri kullanılıyor ve tüm çalışmalar sıkı güvenlik protokolleri altında yürütülüyor.

Araştırma ekipleri, özel koruyucu kıyafetler ve ısıtmalı yaşam alanları olmadan dışarıda uzun süre kalamıyor. Yakıt sistemlerinden elektronik cihazlara kadar kullanılan tüm ekipmanlar da bu olağanüstü koşullara dayanacak şekilde tasarlanıyor.

Rekor hâlâ geçerliliğini koruyor

Sonraki yıllarda uydu gözlemleri, Antarktika'nın bazı bölgelerinde teorik olarak daha düşük yüzey sıcaklıkları tespit etti. Ancak bu veriler doğrudan yer istasyonlarında yapılan ölçümlerle elde edilmediği için resmi rekor olarak kabul edilmiyor.

Bu nedenle Vostok İstasyonu'nda 21 Temmuz 1983'te kaydedilen -89,2 santigrat derece, Dünya yüzeyinde doğrudan ölçülen en düşük sıcaklık unvanını bugün de koruyor.

Aradan geçen 43 yıla rağmen bu rekor, Antarktika'nın zorlu doğasını gözler önüne sererken, kutup araştırmalarının ve iklim çalışmalarının önemini de bir kez daha hatırlatıyor.