Fransa’nın Bourgogne bölgesindeki bir köyde, 1982 model bir Renault 5 garaj buluntusu (sortie de grange) olarak gün yüzüne çıkarıldı. İki ay önce Saône-et-Loire’da bir samanlıkta bulunan ve göstergesinde yalnızca 12 kilometre yer alan araç, Aguttes Müzayede Evi'nin Paris'in 17. bölgesinde düzenlediği bahar açık artırmasında satışa sunuldu.

TAHMİNİ DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE ALICI BULDU

5.000 ile 10.000 euro arasında tahmini satış bedeli belirlenen Renault 5 modeli, açık artırma sonunda masraflar dahil 64.453 euro (yaklaşık 3 milyon 577 bin lira) fiyata ulaştı.

L'Automobile Magazine'in aktardığı bilgilere göre, aracın Ekim 1982 tarihinde Chalon-sur-Saone'daki Sodirac bayisinden alınan orijinal faturası ve sipariş formunda satış bedelinin yaklaşık 40.000 frank (yaklaşık 2 milyon 300 bin lira) olduğu belirtildi. Enflasyon hesabı dikkate alındığında bu tutarın günümüzdeki karşılığının 15.880,11 euro seviyesinde olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN SAKLANDI

Otomobilin geçmişine ilişkin detaylar sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı. İlk sahibi olan Madam M.'nin Ekim 1982'de 1108 cc motorlu, 4 ileri vitesli, 5 kapılı ve opsiyonel "Metalik Arduvaz Mavisi" renkteki aracı sipariş ettiği kaydedildi.

Sürücü belgesi sınavını geçemeyen sahibine teslim edilen araç, 15 gün süreli geçici plaka (9105 WWA 71) ile adrese ulaştırıldıktan sonra samanlığa park edildi. Otomobil, 1982 yılının Ekim ayından çıkarıldığı tarihe kadar aynı alanda muhafaza edildi.

1972-1984 yılları arasında üretilen ve 5 milyondan fazla satan Renault 5 serisinin bu örneği, 43 yıl boyunca kullanılmadan kalması sebebiyle satışta yoğun ilgi gördü.