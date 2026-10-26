Tokyo Disneyland yönetimi, parkın kuruluşundan bu yana hizmet veren klasik ünitelerden Peter Pan's Flight'ın 6 Ocak - 2 Şubat 2027 tarihleri arasında geçici olarak kapalı kalacağını duyurdu. Karar, parkın resmi internet sitesinde güncellenen operasyonel takvim aracılığıyla paylaşıldı.

43 YILLIK ÜNİTE BAKIMA ALINIYOR

Disney'in Asya'daki ilk tematik parkı olarak 1983'te kapılarını açan Tokyo Disneyland'in ilk 20 ünitesi arasında yer alan Peter Pan's Flight, kökeni 1955 Kaliforniya Disneyland'e dayanan bir raylı sürüş sistemi içeriyor.

1953 yapımı animasyon filminden uyarlanan ve tavana asılı korsan gemileriyle Londra manzarası eşliğinde tur imkânı sunan ünitenin, rutin bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde hizmet dışı kalacağı öngörülüyor.

FANTASYLAND VE ADVENTURELAND ALANLARINDA DÖNÜŞÜM

Park yönetiminin yenileme adımları Peter Pan ünitesiyle sınırlı değil. Fantasyland bölümünde yer alan Dumbo The Flying Elephant ünitesi, 2026 yılı boyunca süren teknik ve görsel modernizasyonun ardından ekim ayında yeniden faaliyete geçti. Aynı bölgeye 2020 yılında Enchanted Tale of Beauty and the Beast ünitesi eklenmişti.

Öte yandan, Adventureland bölümündeki Jungle Cruise: Wildlife Expeditions alanının Nisan 2027'ye kadar kapalı kalacağı açıklandı.

2035 STRATEJİSİNDE YENİ YAPIMLAR GÜNDEMDE

İşletmeci kuruluş Oriental Land Company'nin yayımladığı 2035 Uzun Vadeli Yönetim Stratejisi, Adventureland bölümünün yeniden yapılandırılmasını kapsıyor. Kesinleşmiş inşaat takvimi bulunmamakla birlikte; Jungle Cruise, Western River Railroad ve The Enchanted Tiki House gibi ilk dönem ünitelerinin yerine Up ve Moana temalı yeni alanların getirilmesi planlar arasında değerlendiriliyor.

2024 yılında komşu tema parkı Tokyo DisneySea bünyesindeki Fantasy Springs projesi kapsamında açılan Peter Pan's Never Land Adventure ünitesi, ziyaretçiler için alternatif oluşturmayı sürdürüyor. Üç boyutlu görsel teknolojilere sahip bu ünitenin de açılışından yaklaşık 33 ay sonra, Mart 2027'de bir hafta süreyle planlı bakıma alınacağı takvimde yer alıyor.