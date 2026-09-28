Kapanış sürecinin yönetimi için SB360 Capital Partners ile anlaşan Frugal Fannie’s, Westwood’daki mağazasında tasfiye indirimlerine 24 Eylül itibarıyla başladı. Günlük giyim, dış giyim, aksesuar ve ev dekorasyon kategorilerini kapsayan bu dönemde yapılan indirimli satışlarda iade kabul edilmeyecek.

Müşterilerin önceki alışverişlerine ait iki haftalık iade hakları 7 Ekim’e kadar devam edecek; mevcut hediye kartları ve mağaza kredileri ise 11 Kasım tarihine kadar kullanılabilecek.

KAPANMA KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Şirket sahipleri Kathleen Doxer ve Orrin Doxer, faaliyetlerin sonlandırılmasında;

Mağaza kira sözleşmesinin süresinin dolması ve uzatma opsiyonunun bulunmaması,

Sağlık gerekçeleri,

Kilit kadrodaki personelin emekliye ayrılması

faktörlerinin etkili olduğunu bildirdi.

Yönetim tarafından personele iletilen bilgilendirmede, kapanış sürecinde toplu işten çıkarma uygulanmayacağı, personelin mağazanın son faaliyet gününe kadar çalışabileceği ve bu süreci tamamlayan çalışanlara ek bonus ödemesi yapılacağı duyuruldu.

FİNANSAL GEÇMİŞ VE ŞİRKET TARİHÇESİ

1980’li yıllarda kurulan şirket, geçmişte de mali yapılanma süreçlerinden geçti:

2002: Washington D.C. ve Philadelphia’daki şubelerini kapatan şirket, faaliyetlerini Massachusetts'teki dört mağazaya düşürdü.

2003: Bütün mağazalarını kapatan firma, ABD iflas kanununun Chapter 11 maddesi kapsamında borç yapılandırma başvurusunda bulundu. Aylar sonra Westwood’daki ilk mağazasını yeniden açarak faaliyetlerini tek nokta üzerinden sürdürdü.

BÖLGEDEKİ ZİNCİR MAĞAZA KAPANMALARI

Frugal Fannie’s’in pazardan çekilmesiyle, New England bölgesinde son yıllarda kapanan mağaza zincirlerine bir yenisi eklendi. Bölgede faaliyet gösteren diğer markaların durumları ise şöyle gerçekleşmişti:

Building 19: 2013 yılında iflas ilan ederek faaliyetlerini sonlandırdı.

Christmas Tree Shops: 2023 yılında girdiği iflas sürecinin ardından tüm şubelerini kapattı.

Bob’s Stores: Haziran 2024’te Chapter 11 başvurusu yapmasının ardından izleyen ayda kalan 21 mağazasını tamamen kapattı.

Westwood mağazasındaki tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Frugal Fannie’s'in ticari faaliyetleri resmen sona erecek.