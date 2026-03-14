Otomotiv dünyasında bir devir resmen kapanıyor. Toyota, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruyla, 1978 yılından bu yana spor otomobil kültürüne yön veren Supra modelinin üretimini durduracağını açıkladı. 24 Ekim 2025'te duyurulan bu karar, Mart 2026'da son aracın üretim bandından inmesiyle kesinleşecek.

CELİCA'DAN KÜRESEL FENOMENE

Supra'nın hikayesi, 1978'de "Celica Supra" adıyla mütevazı bir başlangıç yapmıştı. Ancak sıralı altı silindirli motoru ve akıcı sürüş performansıyla kısa sürede kendi kimliğini kazandı.

1990'ların İkonu: Özellikle 1993'te çıkan dördüncü nesil (A80), modifiye kültürü ve motor sporlarındaki başarısıyla Supra adını "ölümsüzler" arasına yazdırdı.

BMW Ortaklığı: 17 yıllık bir aranın ardından 2019'da BMW ile ortak geliştirilen beşinci nesil "GR Supra", efsaneyi modern teknolojiyle buluşturmuştu.

435 BEYGİRLİ Yeni Yazı K VEDA

Toyota, bu vedayı sessiz sedasız yapmıyor. Kasım 2024'te duyurulan "A90 Final Edition", Supra tarihinin doruk noktası olarak nitelendiriliyor.

Performans: Özel olarak ayarlanmış 3 litrelik motoruyla 435 beygir güce ulaşan bu model; karbon fiber detaylar ve Alcantara iç mekanla donatıldı.

Piyango Usulü Satış: Yaklaşık 15 milyon yen (yaklaşık 100 bin dolar) fiyat etiketiyle sunulan bu özel seri, yoğun talep nedeniyle çekilişle satıldı. Bu durum, Supra markasının son anında bile sahip olduğu devasa çekim gücünü kanıtladı.

BİR NESLİN HAYALİYDİ

Supra'nın emekliye ayrılması, otomotiv endüstrisindeki daha geniş bir değişimin parçası olarak görülüyor. Küresel pazar elektrifikasyon (elektrikli araçlara geçiş) ve otonom sürüş teknolojilerine odaklanırken, saf sürüş keyfi odaklı içten yanmalı spor otomobillerin alanı daralıyor.

"Supra sadece bir metal yığını değil; bir neslin hız hayallerini süsleyen mekanik bir mirastır. O, hafızalarda her zaman 'efsanevi' olarak kalacak."

Toyota yetkilileri, otomobilin rolü değişse de Supra adının otomobil tarihinin en parlak sayfalarından birinde kalmaya devam edeceğini vurguluyor. Gazoo Racing (GR) departmanının gelecekte bu ismi yeni bir teknolojiyle canlandırıp canlandırmayacağı ise henüz merak konusu.