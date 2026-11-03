Bir dönem başkent Taipei'nin önemli simgelerinden biri olan Zhongshan Köprüsü, 2003 yılında söküldü. Yetkililerin köprüyü başka bir noktada yeniden kurma planı ise uzun yıllardır hayata geçirilemedi.

435 PARÇAYA AYIRIP DEPOLADILAR

1920'li yıllarda inşa edilen Zhongshan Köprüsü, Taipei'deki Keelung Nehri üzerinde bulunuyordu. Tarihi yapı, özellikle nehir çevresindeki ulaşım açısından önemli bir geçiş noktasıydı.

Ancak zamanla köprünün nehirdeki su akışını engellediği ve şiddetli yağışlarda taşkın riskini artırdığı değerlendirildi. Bunun üzerine 2003 yılında sökülmesine karar verildi.

Köprü tamamen yıkılmak yerine 435 parçaya ayrıldı. Tarihi yapının korunması ve gelecekte başka bir yerde yeniden kurulması amacıyla parçalar depolara taşındı.

YENİDEN KURULMASI İÇİN 2027 YILI BEKLENİYOR

Köprünün parçaları, Keelung Nehri kıyısındaki eski Zaichun yüzme havuzunun bulunduğu alanda saklanıyor. Ancak yeniden inşa edileceği yer konusunda yıllardır uzlaşma sağlanamadı. Daha önce değerlendirilen alanların bir kısmı sel riski, bir kısmı ise çevresel kaygılar nedeniyle uygun bulunmadı.

Tayvan'ın denetim kurumu Control Yuan, 2020 yılında Taipei yönetimini köprüyü sökmeden önce uygulanabilir bir yeniden inşa planı hazırlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Son olarak Taipei Belediyesi, köprünün yeniden kurulması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yetkililer, 435 parçanın durumunun incelendiğini ve yeni yer seçeneklerinin değerlendirildiğini açıkladı.