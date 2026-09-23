Yaklaşık 439 milyon dolara mal olan 63 kilometrelik altı şeritli otoyol, iki kent arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 90 dakikadan 40 dakikaya indirmek amacıyla hayata geçirildi. Temmuz ayında açılan otoyolda ilk ciddi sorunların ortaya çıkması ise uzun sürmedi.

AÇILDIKTAN GÜNLER SONRA BOZULMAYA BAŞLADI

Otoyolun yaklaşık 300 metrelik bir bölümünde 26 Temmuz’da, yani açılıştan yalnızca 13 gün sonra, kayma tespit edildi. Farklı noktalarda da yol yüzeyinde bozulma ve çatlakların görülmesi üzerine Hindistan Ulusal Karayolları İdaresi (NHAI) harekete geçti.

Sorunların nedenini belirlemek için IIT Kharagpur’dan uzmanların yer aldığı ekip görevlendirildi. İncelemelerde yaklaşık 80 numune alınırken uzmanların yol boyunca 23 ayrı çökme veya çatlama vakasını araştırdığı bildirildi. Bazı noktalarda yağmur suyunun yeterince tahliye edilemediği ve suyun yolun altındaki zemine ulaştığı da tespit edildi.

İlk değerlendirmelerde bazı bölümlerde kullanılan zeminin ıslandığında dayanımını kaybedebildiği, yetersiz drenajın da sorunu büyütmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Yetkililer, etkilenen bazı kesimlerde yüzeysel yama yapılmasının yeterli olmayacağını ve yolun alt katmanlardan başlayarak yeniden inşa edilmesinin gerekebileceğini belirtti.

ŞİRKETE 3 YIL İHALE YASAĞI GELDİ

Yaşananların ardından NHAI, otoyolun yüklenicisi PNC Infratech’e yönelik ağır yaptırım kararı aldı. Şirketin NHAI ve ilgili kurumların yeni projelerine üç yıl boyunca teklif vermesi yasaklandı. Bu süre, sözleşme kapsamında uygulanabilecek en yüksek yaptırım olarak belirtiliyor.

Otoyolun tamamında geçiş ücreti tahsilatı da onarımlar tamamlanana kadar durduruldu. Ücret alınmaması nedeniyle oluşan kaybın yüklenici şirketten karşılanacağı ve günlük tutarın yaklaşık 42 lakh rupi (yaklaşık 43 bin dolar) olduğu bildirildi. Hasarlı bölümün onarımının da şirket tarafından kendi maliyetiyle yapılması kararlaştırıldı.

Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen incelemeler devam ediyor. Günümüz itibarıyla IIT Kharagpur ekibinin hazırladığı ayrıntılı teknik rapor henüz NHAI’ye ulaşmadı. Raporun, yeni yapılan otoyolun neden bu kadar kısa sürede bozulmaya başladığını ve sorunların ortak bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ortaya koyması bekleniyor.