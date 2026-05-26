Yol boyunca toplam sekiz köprü bulunuyor. Bunların en dikkat çekeni ise dalgalı yapısıyla ünlü Storseisundet Köprüsü. Bazı açılardan bakıldığında köprü aniden bitiyormuş gibi göründüğü için sosyal medyada sık sık paylaşılıyor. Yetkililer, yapının özellikle Atlantik’ten gelen güçlü rüzgarlar ve dev dalgalara dayanacak şekilde tasarlandığını belirtiyor.

Norveç’in batı kıyısındaki More og Romsdal bölgesinde bulunan rota, başlangıçta balıkçılık ve ada yerleşimleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için inşa edildi. Ancak yıllar içinde dünyanın en popüler manzaralı sürüş yollarından biri haline geldi. Bölgeyi ziyaret eden turistler, özellikle fırtınalı havalarda köprülerin üzerinden geçen dev dalgaları görmek için yolu tercih ediyor.

DENİZİN ORTASINDA İNŞA EDİLDİ

Atlantik Okyanusu Yolu’nun yapımı 1983 yılında başladı ve yaklaşık altı yıl sürdü. İnşaat sırasında bölgenin sert hava koşulları nedeniyle çok sayıda fırtına yaşandığı belirtiliyor. Norveçli mühendisler, köprülerin ve bağlantı yollarının güçlü akıntılara dayanabilmesi için özel tasarımlar kullandı.

Yolun çevresinde küçük balıkçı köyleri, kayalık adalar ve açık okyanus manzaraları bulunuyor. Bazı bölümlerde araç kullanırken her iki tarafta yalnızca deniz görülmesi, rotayı dünyanın en sıra dışı kara yollarından biri haline getiriyor.

TURİSTLERİN EN ÇOK FOTOĞRAF ÇEKTİĞİ YOLLARDAN BİRİ

Atlantik Okyanusu Yolu bugün Norveç’in en önemli turistik rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Bölgede seyir noktaları, yürüyüş alanları ve balıkçılık durakları bulunuyor. Özellikle gün batımı saatlerinde köprülerin ve okyanusun oluşturduğu görüntü büyük ilgi çekiyor.

Uzmanlara göre yol yalnızca ulaşım projesi değil, aynı zamanda Norveç’in en dikkat çekici mühendislik çalışmalarından biri olarak görülüyor. Sert Atlantik koşullarına rağmen onlarca yıldır kullanılan rota, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.