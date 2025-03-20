İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festivalin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor.

Dünya sinemasının nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.

Festival gösterimleri, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli'de 7 salonda yapılacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 24 Mart Pazartesi günü başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 27 Mart Perşembe günü genel satışa çıkacak.

Sinema Ödülleri

Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan "Sinema Onur Ödülü", bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay'a sunulacak.

"Emek Ödülü" ise 2006'da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar'da 2010-2023 arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün'e verilecek.

Festivalin açılış filmi Berlin Film Festivali'nde prömiyerini yapan "Köln 75"

44. İstanbul Film Festivali'nin açılış galasında Berlin Film Festivali'nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı "Köln 75" gösterilecek. Filmin ekibi de festivalin açılış gösterimine katılmak üzere İstanbul'da olacak.

Festivalin resmi seçki kapsamında "Altın Lale Yarışması", "Kısa Film Yarışması" ve "Yeni Bakışlar" bölümleri yer alıyor.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması'nda 15 uzun metrajlı film var. Hintli sinemacı Shekhar Kapur'un başkanlığını yürüteceği Altın Lale Yarışması jürisinde yapımcı Ada Solomon, senarist ve yönetmen Ebru Ceylan, oyuncu Saadet Işıl Aksoy ve Toronto Uluslararası Film Festivali Başkanı Cameron Bailey bulunuyor.

Kısa Film Yarışması'nda da yerli ve yabancı 12 kısa film bir arada değerlendirilecek.

Genç yönetmenleri desteklemek, yeni çalışmaları daha görünür kılabilmek için yalnızca ilk ve ikinci filmlerini çeken yerli yönetmenlere açık olan "Yeni Bakışlar" bölümünde 11 film var. Bu bölümde en iyi filme verilen ödül, Seyfi Teoman'ın adını taşımaya devam ediyor.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun (FIPRESCI) verdiği ödüllere ek olarak Türkiye'den üç farklı meslek kuruluşu Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (BSB), Film Yönetmenleri Derneği (Film-Yön) ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), festivaldeki filmleri bağımsız jürilerle değerlendirip ödüller takdim edecek.

Altın Lale Yarışması ve Yeni Bakışlar bölümlerinde yer alan yerli kurmaca filmleri değerlendiren Film-Yön, bu yıl "En İyi Yönetmen Ödülü"nü yakın zamanda vefat eden usta yönetmen Şerif Gören anısına verecek.

İstanbul Film Festivali 2026 yılından itibaren, yarışmalarında yer alacak filmlerde Balkan prömiyeri şartı arayacak. Festival Türkiye'de film alanında çalışan farklı meslek birlikleriyle iletişim halinde planladığı tüm bu değişikliklerle kariyerinin başındaki, dikkati çeken yönetmenleri daha güçlü bir şekilde desteklemeyi, yenilikçi seslere ifade alanları açmayı, karşılıklı kültürel etkileşim ve bölgesel tanıtım imkanları oluşturmayı ve Türkiye'deki sinema kurumları ve sinema profesyonelleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Festival programı

44. İstanbul Film Festivali programında, Genç Ustalar, Mayınlı Bölge, dünyanın dört bir yanından çoğu ödüllü filmlerden oluşan Devrialem ve sinema dünyasının ustalarını toplayan Cinemania olmak üzere 13 farklı bölümde filmler yer alıyor.

Festivalin sevilen bölümlerinden "Galalar"da saygın festivallerde henüz buluşmuş, geniş kitlelere seslenen parlak filmlerin Türkiye prömiyeri yapılacak.

Bu bölümde ünlü yıldızlardan usta yönetmenlere, sezonun merakla beklenen 11 filminin Türkiye'deki ilk gösterimleri gerçekleştirilecek.

Festivalin Genç Ustalar bölümünde de Cannes, Venedik, Locarno, Selanik ve daha birçok festivalden ödüllerle dönmüş 18 film izleyiciyle buluşacak.

Belgesel Kuşağı'nda siyaset, müzik, fotoğrafçılık, aile bağları, toplum, mimari, radyoculuk, insan hakları gibi farklı güncel konuları işleyen, toplumsal değişimleri ele alıp gerçeği belgelerken alışılmadık ve çarpıcı tarzlar izleyen 21 yapım var.

Festival resmi seçkisinin farklı bölümlerindeki yerli belgeseller Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından oluşturulan bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Devrialem bölümü, son sinema akımlarını yansıtarak, izleyiciyi 11 günlük bir dünya turuna çıkaracak. Dünya sinemasının en yeni ve nitelikli 21 yapıtı bu bölümde bir araya geliyor. Cinemania'da ise 10 filmlik bir seçki bulunuyor.

Festival programındaki "Heyula" bölümü ise Burak Çevik'in hazırladığı bir film seçkisi ile sinemanın yeni olanaklarını deneyen filmleri keşfe çıkartacak.

"Antidepresan" bölümünde hayatı hafife alan, eğlendirirken düşündüren, mizaha ve dünyaya beklenmedik, ters köşelerden bakan filmlerden bir seçki izleyicileri bekliyor.

"Amansız Yol" yeniden restore haliyle izleyicilerin beğenisine sunulacak

İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta iş birliğiyle bu yıl da Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarmaya ve bu klasiklerin yeni kopyalarını sinemamıza kazandırmaya devam ediyor.

Sinemaseverler bu yıl, Ömer Kavur'un, Barış Pirhasan ile yazdığı senaryodan sinemaya aktardığı, başrollerini Kadir İnanır ile Zuhal Olcay'ın paylaştığı, 1985 yapımı "Amansız Yol"u Atlas Post Production tarafından restore edilmiş kopyasından izleyebilecek.

44. İstanbul Film Festivali'nin Retrospektif bölümünde, insan ilişkilerine dayanan filmlerinde usta sinemacılığıyla tanınan Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud'ün altı uzun metrajlı filmi ve alanının yetkin isimlerinden kurgucu Ayhan Ergürsel'in çalıştığı filmlerden bir seçki gösterilecek. Haugerud, festivalde bir izleyicilerle bir sohbet de gerçekleştirecek.

Köprüde Buluşmalar 20. yılını kutluyor

Her yıl Türkiye'den yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturan ortak yapım, eğitim ve ağ kurma platformu Köprüde Buluşmalar, 15-17 Nisan tarihlerinde Hope Alkazar, Borusan Müzik Evi, Yapı Kredi Kültür Sanat ve Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilecek.

20. Köprüde Buluşmalar seçkisinde yer alan ilk filmlerden birine OGM Pictures sponsorluğunda "İlk Film Teşvik Ödülü" verilecek.

Türkiye'de bu alanda yapılan ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan Köprüde Buluşmalar kapsamındaki Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi, Türkiye'den sinemacılara uzun ve kısa metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerinin uluslararası çapta ilk sektörel sunumlarını yapmak için olanak yaratırken artistik ve finansal ortak yapımlar için de zemin hazırlıyor. Köprüde Buluşmalar'da bu yıl 20 proje yer alıyor.

Köprüde Buluşmalar Ödülleri, 17 Nisan akşamı yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Gençlere Yönelik Stop-Motion Animasyon Atölyesi

İKSV Alt Kat, festival kapsamında ayrıca 14-19 yaş arası gençlere yönelik stop-motion animasyon atölyeleri düzenliyor. Yönetmen Gökalp Gönen'in yürütücülüğündeki atölye, gençlerin animasyon film yapım süreciyle tanışmalarına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak.

Nisan-Haziran 2025 döneminde çevrimiçi olarak ücretsiz gerçekleştirilecek atölyelerde stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, İKSV'nin dijital platformlarında paylaşılacak.