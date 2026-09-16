Rol aldığı yapımlarla tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtulan 44 yaşındaki oyuncu, yeni görünümünün ardından gardırobunu da yeniledi. Altuner'in paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
KİLOLARINDAN KURTULDU
Gözde Seda Altuner, son dönemdeki değişimiyle takipçilerinin karşısına daha farklı bir görünümle çıktı. Verdiği kiloların ardından fiziksel görünümünde belirgin bir değişim yaşayan oyuncu, stilinde de yeniliğe gitti.
Altuner, zayıflamasının ardından gardırobunu yenileyerek daha farklı tarzlarda kıyafetler tercih etmeye başladı.
TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI
Oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada da çok sayıda yorum aldı. Özellikle kadın takipçileri Altuner'in değişimini övgü dolu sözlerle değerlendirdi.
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Paylaşımlarının altına;
- “Teyze modundan afeti devranlığa geçti”,
- “Artık anne rolü vermezler size”,
- “Evrim değil devrim”,
- “En az 10 yaş gençleşmiş”,
- “Daha da güzelleşmiş” gibi yorumlar yapıldı.
GÖZDE SEDA ALTUNER'İN ESKİ HALİ
Gözde Seda Altuner'in Sadakatsiz dizisindeki eski hali yeniden gündem oldu.
Altuner'in yeni tarzı erkek takipçilerinin de ilgisini çekerken bazı takipçileri oyuncuya esprili şekilde evlilik teklifi etti.
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