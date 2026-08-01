Ülkesini 44 yıldır yöneten 93 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, haftalardır kamuoyu önüne çıkmıyor.

‘CENEVRE’DEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR’

Son olarak 7 Haziran’da ‘özel bir ziyaret’ kapsamında İsviçre’ye giden Biya’nın ülkesinde sağlığıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. The Guardian’da yer alan habere göre, Kamerun İletişim Bakanı René Emmanuel Sadi, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanının Cenevre’den çalışmaya devam ettiğini belirten Sadi, “Aksini iddia eden haberler tamamen hayal ürünü ve kamuoyunu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan kötü niyetli bir manipülasyondur" ifadelerini kullandı.

‘DOSYALARI TİTİZLİKLE TAKİP EDİYOR’

İktidar partisi Kamerun Halkı Demokratik Hareketi'nin (CPDM) üst düzey isimlerinden Yükseköğretim Bakanı Jacques Fame Ndongo da Biya'nın "Nerede olursa olsun yardımcıları tarafından kendisine sunulan dosyaları titizlikle takip ettiğini" söyledi.

‘CUMHURBAŞKANI YILLIK İZİNDE’

Çalışma Bakanı Grégoire Owona ise Cumhurbaşkanı'nın yıllık izinde olduğunu savundu. Owona, "Kamerun halkı tarafından seçilen ve maaşı da onlar tarafından ödenen Paul Biya, yıllık izin hakkına sahip bir işçidir. İşvereni bu izni vermekle yükümlüdür. Ayrılmadan önce işverenini bilgilendirdi ve döndüğünde de aynısını yapacak" ifadelerini kullandı.

‘AÇIK BİR KURUMSAL BOŞLUK OLUŞTURUYOR’

Muhalefetteki Kamerun Rönesans Hareketi'nin başkan yardımcısı Mamadou Mota, Cumhurbaşkanı'nın uzun süren yokluğunun ülkede "açık bir kurumsal boşluk" oluşturduğunu belirterek, "Kritik sosyoekonomik sorunlar ele alınmadığı sürece bir ülke uzaktan kumanda ile yönetilemez" dedi.

‘İKTİDARA TUTUNMAKLA İLGİLENİYORLAR’

Muhalefetteki Vatanseverlik ve Halkın Refahı Hareketi'nin Genel Sekreteri Kohtem Sambit, iktidardaki CPDM'nin halkın sorunlarından çok yönetimde kalmaya odaklandığını öne sürdü. Sambit, "Siyaset halka hizmet etmekle ilgili olmalı. Ancak iktidardaki CPDM partisi Kamerunluların endişelerini gidermekten ziyade iktidara tutunmakla daha çok ilgileniyor gibi görünüyor" dedi.

‘HALKINA KARŞI SORUMLUDUR’

Sambit ayrıca, "Başkan yıllık izinde olsa bile, vergi mükelleflerinin parasıyla maaş aldığı için Kamerun halkına karşı hâlâ sorumludur. Bu nedenle nerede olduğu açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TARTIŞMALARINA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Kamerun yönetimi, Ekim 2024'te Biya'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapılmasını yasaklamıştı. Buna rağmen son haftalarda bazı yerel medya kuruluşlarında Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun ciddi olduğuna yönelik iddialar yer aldı.

8. KEZ GÖREVE BAŞLADI

1982 yılında devlet başkanlığı koltuğuna oturan Paul Biya, Kasım 2025'te tartışmalı geçen seçimlerin ardından sekizinci kez yedi yıllık görev süresi için yemin etti.

Seçim sürecinde usulsüzlük ve seçmen baskısı iddiaları gündeme gelirken, Anayasa Konseyi muhalefetin itirazlarını reddetti. Muhalefet partileri ise sonuçları kabul etmeyerek seçimlerin ülkenin demokratik kurumlarına duyulan güveni zedelediğini savundu.

Biya'nın yeniden göreve başlamasının ardından henüz yeni bir hükümet kurulmaması da tartışmaları artırdı. 2027'nin başında yapılması beklenen parlamento ve yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanı'nın uzun süreli yokluğundan etkilenebileceği yorumları yapılıyor.