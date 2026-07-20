ABD'de alışveriş merkezlerinin en bilinen yeme-içme markalarından biri olan Steak Escape, uzun yıllardır devam eden finansal ve operasyonel daralmanın önüne geçemedi. Zirve döneminde yüzlerce şubeyle hizmet veren şirket, radikal bir küçülme sürecinin ardından faaliyetlerini kısıtlı bir ağda sürdürmeye başladı.

DEV RESTORAN ZİNCİRİ NASIL BU HALE GELDİ?

1982 yılında Ohio eyaletinin Columbus kentinde kurulan ve Müşterilerin gözü önünde hazırlanan biftekli sandviçleriyle tanınan marka, kısa sürede hızla yayılarak uluslararası bir zincire dönüştü. 2000'li yılların başında dünya genelinde yaklaşık 300 restorana ulaşan şirket; Meksika ve Bahreyn gibi ülkelere de açılarak franchise modeliyle büyüdü. Ancak operasyonel ağırlığın AVM yemek katlarında bulunması, ilerleyen yıllarda zincirin en büyük zaafı haline geldi.

HANGİ DÖNÜŞÜM ADIMLARI ATILDI?

Alışveriş merkezi dinamiklerinin değişmesi ve geleneksel yemek katlarına olan ilginin farklılaşması üzerine şirket yönetimi çeşitli stratejik hamleler gerçekleştirdi. Bağımsız cadde restoranları açılması, sağlıklı ürün seçeneklerinin menüye eklenmesi, araç servisli konseptlerin denenmesi ve ekspres modellerin devreye alınması gibi adımlar atıldı. Bütün bu markalaşma ve konsept değişikliği çalışmalarına rağmen küçülme eğilimi tersine çevrilemedi.

AVM RESTORANLARI NASIL BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR?

Güncel sektör verilerine göre AVM ziyaretçi trafiğinde kısmi artışlar kaydedilse de toplam AVM sayısındaki azalma, yemek katı merkezli çalışan markaları olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Benzer iş modeline sahip birçok geleneksel zincir yüzlerce şubesini kapatmak zorunda kalırken, Steak Escape bugün ABD genelinde yalnızca altı eyalette ve 20 restoranda hizmet verebiliyor. 275'ten fazla mağazasını kapatan marka, AVM bağımlı modelden tamamen sıyrılamayan işletmelerin en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.