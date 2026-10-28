Kabin başına aylık yakıt maliyetinin Asya sularında 8 bin dolara kadar tırmanması üzerine ABD merkezli lüks yolcu gemisi Villa Vie Odyssey seferlerini durdurdu. Kamboçya'da demirli bulunan gemideki yaklaşık 200 yolcunun tahliyesi ve geçici konaklama masraflarının karşılanması için acil eylem planı devreye sokuldu.
KABİN BAŞI YAKIT GİDERİ DÖRT KATTAN FAZLA ARTTI
Villa Vie Residences yönetimi, artan yakıt faturalarının operasyonel sürdürülebilirliği ortadan kaldırdığını açıkladı. Şirket verilerine göre Asya rotasında kabin başına düşen aylık yakıt harcaması 1.800 dolardan 8.000 dolara yükseldi. Küresel yakıt fiyatlarındaki sert artışa karşı geminin seyir hızını düşürme ve limanlarda kalış süresini uzatma gibi tasarruf önlemleri mali krizi durdurmaya yetmedi.
LÜKS GEMİDEKİ YOLCULAR ŞİMDİ NE YAPACAK?
Toplam 650 yolcu kapasitesine sahip 200 metrelik gemide, seferlerin askıya alındığı sırada 200 civarında yolcu bulunuyordu. Şirket, Kamboçya'da bekleyen yolcuların karaya çıkarılması ve geçici barınma düzenlemelerinin organize edilmesi için çalışma yürütüyor. İşletmeci şirketin önümüzdeki 60 günlük süreyi finansal yeniden yapılanma ve ek sermaye temini seçeneklerini değerlendirmek için kullanacağı bildirildi.
3,5 YILLIK DEV PROJE YARIDA KALDI
Ekim 2024'te Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden hareket eden Villa Vie Odyssey, 150 ülkeyi kapsayan kesintisiz bir dünya turu vadediyordu.
Günün Trend Haberleri
Sefer durdurma kararı alınana kadar küresel rotanın 750 gününden fazlasını geride bırakan kruvaziyerin planı, Asya etabında yaşanan bütçe açığıyla kesintiye uğradı.
KABİN FİYATLARI 440 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI
Kalıcı konut konseptiyle hizmet veren gemideki odaların satış fiyatı 120 bin dolar ile 440 bin dolar arasında değişiyordu. Kabin kiralama seçeneğini tercih eden yolcular ise aylık 3 bin 500 dolardan başlayan tutarlarla seyahat ediyordu.
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