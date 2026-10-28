KABİN FİYATLARI 440 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI

Kalıcı konut konseptiyle hizmet veren gemideki odaların satış fiyatı 120 bin dolar ile 440 bin dolar arasında değişiyordu. Kabin kiralama seçeneğini tercih eden yolcular ise aylık 3 bin 500 dolardan başlayan tutarlarla seyahat ediyordu.