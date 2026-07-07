Galler kıyılarında bir adamın tam 21 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan sürdürdüğü define avı, tarih kitaplarını yeniden yazdıracak devasa bir keşifle sonuçlandı.

BBC'de yer alan habere göre 1583 yılında şiddetli bir fırtınada batan "Ann Francis" adlı ticaret gemisine ait olan ve asırlardır kumların altında gizlenen muazzam hazine, ilk kez halka açık bir sergiyle gün yüzüne çıktı.

Tek bir metal dedektörüyle tarihin en büyük bireysel keşiflerinden birine imza atan 69 yaşındaki Peter Hughes'un bu sıra dışı hikayesi, macera filmlerini aratmıyor.

İlk altın sikke kumların arasından çıktı

Her şey 1996 yılında, Peter Hughes’un Neath Port Talbot'taki Margam Plajı'nda dedektörüyle arama yaptığı sırada başladı.

"Parayı kumdan kaldırdığımda ve ıslak kumlar üzerinden döküldüğünde, avucumun içinde adeta bir güneş gibi parladı. Çok etkilendim; üzerinde elinde gemi tutan Aziz Vincent figürünü gördüm. Arkasını çevirip Portekiz armasını fark ettiğim an, bunun yüzlerce yıllık tarihi bir altın sikke olduğunu anladım. O an coşkum doruk noktasına ulaştı."

Sahile 1000'den fazla ziyaret, binlerce saatlik sabır

Hughes, bu devasa koleksiyonu bir günde bulmadı. Tam 21 yıl boyunca aynı sahile 1000’den fazla kez giden ve binlerce saat harcayan amatör defineci, aramalarının büyük çoğunluğundan eli boş döndüğünü itiraf ediyor. "Hayal kırıklığına karşı çok yüksek bir toleransım var, beni ayakta tutan şey sadece o arama anının heyecanıy dı" diyen Hughes, sabrının ödülünü tarihe geçerek aldı.

Uzmanlar, 28 Aralık 1583'te İspanya yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ann Francis gemisindeki toplam servetin bugüne kadar sadece dörtte birinin bulunabildiğini, geri kalan kısmının hâlâ okyanus tabanında veya kumların altında olabileceğini tahmin ediyor.

Cadılar, kaçakçılar ve şifreli kilitler

Hughes’un bulduğu ve şu anda Swansea’deki Ulusal Sahil Müzesi’nde sergilenen koleksiyon sadece altınlardan ibaret değil. Eserlerin arasında şunlar dikkat çekiyor:

İspanya Kralı Ferdinand ve Kraliçe Isabella dönemine ait nadide altın sikkeler,

Dönemin gemi subayına ait pirinç bir düdük,

Ahşap hazine sandıklarının birinden çıkan ve şifresi bugüne kadar henüz çözülememiş gizemli bir kombinasyon kilidi.

Müze yetkilisi Alistair Willis, bu keşfin sadece maddi değil, inanılmaz bir tarihi değere sahip olduğunu vurguluyor: "Bu sikkeler ve nesneler sadece muhteşem görünmekle kalmıyor; dönemin denizcilerinin, yağmacılarının, lordlarının, bir kaçakçının ve hatta o dönem cadılıkla suçlanan gizemli bir kadının hikayelerini bir araya getiren zengin birer tarihi kayıt niteliği taşıyor."

Sahilde arama yapmak artık yasa

Bulduğu hazineyi Galler'in ulusal müzesi olan Amgueddfa Cymru’ya teslim eden Hughes, "Bu eserler halka aitti ve Galler'in mirasının bir parçasıydı. Onlara baktığımda aklıma Karayip Korsanları geliyor" diyerek örnek bir vatandaşlık sergiledi.

Müze yönetimi, bu büyük keşfin ardından radikal bir karar aldı. Geminin diğer olası kalıntılarını ve arkeolojik dokuyu koruma altına almak amacıyla, Margam Plajı şeritleri resmi olarak korumaya alındı. Yetkililer, söz konusu sahilde artık metal dedektörüyle dahi olsa hazine aramanın tamamen yasalara aykırı ve yasak olduğunu duyurdu.