İskoçya’nın Ayrshire bölgesinde 1584 yılında inşa edilen 440 yıllık Baltersan Şatosu, 120 bin sterlinden başlayan tekliflerle satışa sunuldu. Yaklaşık üç asırdır çatısı olmamasına rağmen ana taşıyıcı hatlarını koruyan taş yapı, belirlenen başlangıç bedeliyle Birleşik Krallık genelindeki standart bir konut maliyetinin altına indi.

300 YILDIR ÇATISI OLMADAN NASIL AYAKTA KALDI?

Pennyglenli John Kennedy ile eşi Margaret Cathcart tarafından yaptırılan L planlı kule ev, 18. yüzyılın ortalarında terk edildi. Yaklaşık 300 yıldır doğrudan yağışa ve ağır kış koşullarına maruz kalan bina, yapısal bütünlüğünü kaybetmedi. Birleşik Krallık’ın en üst koruma seviyesi olan "Category A" tescilli şatoda 16. yüzyıla ait dev taş şömineler, spiral merdivenler ve kat hizaları orijinal geometrisini muhafaza ediyor.

Maybole kasabası yakınında yer alan ve 0,75 dönümlük araziye sahip olan mülk, Glasgow’a 45 mil mesafede bulunuyor. Daha önce İtalyan bir mühendis tarafından 2 milyon sterlinlik restorasyon planıyla satın alınan taşınmazın imar izinleri zaman içinde geçerliliğini yitirdi. Başlangıç bedelinin 120 bin sterlin (yaklaşık 150 bin dolar) seviyesinde tutulması, yeni sahibinin karşılaşacağı yüksek bütçeli restorasyon zorunluluğundan ve tescilli yapı mevzuatının getirdiği katı imar kısıtlamalarından kaynaklanıyor.

EDEBİYAT VE MİMARLIK TARİHİNDEKİ YERİ

Baltersan Şatosu, İskoç ve İngiliz kültür tarihinde önemli figürlerin uğrak noktası olarak biliniyor. İskoç şair Robert Burns ve İngiliz şair John Keats geçmiş dönemlerde yapıyı ziyaret eden isimler arasında yer alıyor. Dünyaca ünlü mimar Charles Rennie Mackintosh ise 1895 yılında bölgedeki seyahati sırasında yapının detaylı mimari çizimlerini hazırladı. Asırlık şatonun satışı, tarihi miras projeleri yürüten gayrimenkul yatırımcılarının takibinde kalmaya devam ediyor.