İngiliz vatandaşı Lewis Walker, gizli bir deney kapsamında 1977 yılından 4413 yılına gönderildiğini ve gelecekte insanlığın büyük ölçüde ortadan kaybolduğunu gördüğünü iddia etti.

Leicester'dan olduğu belirtilen Lewis Walker, 2018 yılında yayınlanan bir videoda zaman yolculuğu yaptığını öne sürerek dikkat çekici iddialarda bulundu.

Walker'ın anlatımına göre kendisi, 1970'lerde İngiltere Savunma Bakanlığı için çalışıyor ve son derece gizli bilgilere erişebiliyordu. 1977 yılında ise gizli bir zaman makinesinin test edilmesi için seçildiğini öne sürdü.

LadBible'ın haberine göre, Walker deneyin başarılı olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyledi. Başarısızlık halinde ise zaman ve mekanda sonsuza kadar kaybolabileceğini veya farklı boyutlar arasında sıkışıp kalabileceğini iddia etti.

Walker'a göre deneye katılması karşılığında kendisine 250 bin sterlin teklif edildi.

Gizli tesiste zaman yolculuğu deneyi

İddiasına göre Walker daha sonra Manş Denizi'nin altında bulunan gizli bir tesise götürüldü. Burada yalnızca zaman yolculuğu değil, ışınlanma ve zihin okuma gibi teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütülüyordu.

Walker'ın hikayesine ilişkin benzer anlatımların Kasım 2018'de de yayımlandığı görülüyor. İndigo Dergisi'nde yer alan haberde, Walker'ın gerçekten bir İngiliz zaman yolculuğu projesinde yer aldığına ilişkin bağımsız bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Walker'ın anlatımına göre deneyin amacı onu yaklaşık 600 yıl ileriye göndermekti. Ancak deney sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kendisini planlanandan çok daha uzak bir tarihte, 4413 yılında bulduğunu iddia etti.

4413 yılında insanları göremediğini söyledi

Walker, 4413 yılında uyandığında kendisini fütüristik bir hastanede bulduğunu anlattı. İddiasına göre hastanede insan personel bulunmuyordu; görev yapanların tamamı insan benzeri robotlardı.

Hastanenin dışına çıktığında ise uçan araçların bulunduğu son derece gelişmiş bir şehir gördüğünü öne sürdü.

Walker'ın anlattığı en dikkat çekici bölüm, insanlığın geleceğine ilişkin iddiası oldu.

Walker, gelecekte insanların bugünkü haliyle var olmadığını, çok uzun zaman önce teknolojiyle birleştiğini ve geriye yalnızca robotların kaldığını söyledi.

Ayrıca 2028 yılından geldiğini iddia eden başka bir zaman yolcusuyla karşılaştığını da öne sürdü. Hikayenin daha önceki haberlerinde bu iddianın yanı sıra, zaman yolculuğu teknolojisinin 2028 yılında kamuoyuna açıklanacağı öne sürülüyor.

Geleceğe dair hiçbir somut kanıt sunulmadı

Walker'ın 4413 yılına yaptığı öne sürülen yolculuğa ilişkin herhangi bir fotoğraf, nesne veya başka bir doğrulanabilir kanıt bulunmuyor.

Walker'ın anlatımına göre robotlar daha sonra onu, 1977 yılına dönebileceği bir zaman istasyonuna götürdü. Böylece hikayenin sonunda geçmişe geri döndüğünü iddia ediyor.

Videonun yayımlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Walker'ın anlattığı yolculuğun gerçekten gerçekleştiğini doğrulayan bağımsız bir kanıt ortaya çıkmadı.